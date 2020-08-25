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疼惜基層！　黃偉哲慰勞遭垃圾髒水潑身清潔隊員

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▲台南市長黃偉哲偕同環保局長謝世傑，前往安定區清潔隊慰勞第一線清潔人員，並致贈慰問金給遭汙水潑身的蔡姓隊員，另頒發安定區清潔隊加菜金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲偕同環保局長謝世傑，前往安定區清潔隊慰勞第一線清潔人員，並致贈慰問金給遭汙水潑身的蔡姓隊員，另頒發安定區清潔隊加菜金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日前台南市安定區發生清潔隊員遭垃圾髒水潑身事件，市長黃偉哲特地偕同環保局長謝世傑，前往安定區清潔隊慰勞第一線清潔人員，並致贈慰問金給遭汙水潑身的蔡姓隊員，另頒發安定區清潔隊加菜金。

黃偉哲市長感謝所有第一線清潔人員秉持服務精神不畏辛勞，並希望隊員們不要因此受挫，能持續為全體市民服務，也呼籲所有市民友善配合做好垃圾分類及收運。

▲台南市長黃偉哲偕同環保局長謝世傑，前往安定區清潔隊慰勞第一線清潔人員，並致贈慰問金給遭汙水潑身的蔡姓隊員，另頒發安定區清潔隊加菜金。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，清潔隊員是非常辛苦的，雖然在防疫期間有配備護目鏡，但護目鏡只保護眼睛，臉部的其他部分還是會被噴濺到，所以一方面在器材上我們還要更精進，讓大家受到更好的安全保護，一方面對於被噴濺的隊員，感謝他們的付出跟辛苦，特別代表台南市民向所有清潔同仁致上謝意與敬意。

清潔隊員是服務民眾的第一線人員，市長黃偉哲非常瞭解清潔隊員的辛勞與貢獻，近期天氣炎熱，酷暑下工作更是煎熬，因此要求環保局務必注重隊員的安全防護設備，如手套、口罩、護目鏡、安全鞋等，服務市民必須以安全為前提。

黃偉哲市長強調這次事件僅是冰山一角，相信還有很多沒看到的類似案件，希望市民能抱持同理心，互相尊重，同時期許全體隊員繼續秉持專業和奉獻精神，盡力維護大台南乾淨安全的居住環境。

環保局長謝世傑指出，清潔隊員線上收運面對各式各樣的垃圾，很多時候常有危險隱藏其中，身體遭髒水、廚餘或垃圾波及更是日常，因此呼籲民眾能將心比心，務必將垃圾打包完整再交由清潔隊，避免投擲、追車或擠壓使垃圾飛濺，危及民眾或隊員安全，期許大家相互配合下，清潔隊員定能盡心盡力，提供全體市民優質服務。

▲台南市長黃偉哲偕同環保局長謝世傑，前往安定區清潔隊慰勞第一線清潔人員，並致贈慰問金給遭汙水潑身的蔡姓隊員，另頒發安定區清潔隊加菜金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局再次呼籲民眾，除了將垃圾打包好再行丟棄外，做好垃圾分類工作也很重要，確實做好一般垃圾、資源回收物、廚餘三種分類，讓資源物品有效回收再利用，能大幅減少垃圾問題，對環境也更加友善，黃偉哲市長也誠摯籲請所有市民朋友能共同為營造美好的居住環境多盡一份心力。

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