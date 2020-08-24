室內未戴口罩罰不罰台南高雄不同調　黃偉哲罰3000！陳其邁免罰關鍵曝

▲受獎典禮上，除黃偉哲市長外，教育局局長鄭新輝等官員，以及出席的台南市議員、市議員代表、立委代表及受獎民眾也沒有戴口罩，人數高達數十人。（台南市政府提供）

地方中心／高雄報導

高雄市補選市長陳其邁就職，上任第一天就引發「未戴口罩」熱議，對照台南市長黃偉哲因為頒獎未戴口罩，遭到自家衛生局開罰3000元，同樣是在公共空間當中的室內未戴口罩，高雄市衛生局是否會開罰？答案是不會！因為高雄市政府衛生局並沒有訂定相關罰則。

在8月5日中央疫情管制中心就宣布，從當天開始「8大類場所務必戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習、展演競賽、宗教場所、娛樂場所及大型活動」。不過早在8月1日開始，台南市政府就已經公告，針對進入8大類場所未戴口罩，且經勸導未改善者，開罰3000元以上，1萬5000元以下，宣導期兩週，而台南市政府也在17日正式進行裁罰期，所以市長黃偉哲才會被開罰。

▲台南市衛生局開罰市長黃偉哲市長。（台南市政府提供）

不過高雄市政府衛生局並沒有針對這個部分來「公告罰則」，目前都是以「行政指導」為原則，換言之，陳其邁就職典禮未戴口罩「無法可罰」，但不排除未來若是疫情升溫，會強制戴口罩再配合相關的處罰；到目前為止，確定沒有相關法令可裁罰。

▲陳其邁就職典禮未配戴口罩與來賓握手。（圖／ETtoday攝影中心）