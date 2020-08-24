黃偉哲未戴口罩挨罰3000元！　南市府：不再舉證開罰同場他人

▲台南市長黃偉哲因出席活動未戴口罩，率先開出全國第1張罰單給自己，他已經拿去超商繳了3000元。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社

（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市長黃偉哲昨天出席志工表揚時未戴口罩遭罰3000元，市府教育局長鄭新輝今天說，室內未戴口罩經勸導不聽才開罰，黃偉哲自我要求高受罰，但教育局不會再舉證開罰同場他人。

黃偉哲昨天出席在東區崇學國小舉辦的資深志工表揚典禮暨「幸福祖孫情．快樂向前行」活動，這場活動是由市府教育局主辦，台下民眾質疑黃偉哲上台頒獎時未戴口罩，因有影像為證，教育局今天舉證，衛生局中午開罰新台幣3000元，黃偉哲隨後在超商完成繳款。

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不過，昨天現場台上活動除黃偉哲外，還有許多人未戴口罩，如今黃偉哲挨罰，其他人勢必也得跟著被罰，引起驚慌，衛生局也接獲檢舉，但鄭新輝下午向中央社記者證實，教育局不會再舉證請衛生局開罰。

鄭新輝表示，台南開罰標準是室內未戴口罩經勸導不聽才開罰，昨天活動現場人人都戴口罩，連黃偉哲也是在合影時應要求短暫拿下口罩，只是黃偉哲自我要求高，自願受罰，以身作則，請市民必須加強防疫意識。

鄭新輝說，台南開罰是有標準的，未具不戴口罩就立刻開罰的強制性，教育局不會就黃偉哲被罰事件，一體適用於昨天現場的其他人。

黃偉哲挨罰是台南市17日起違反室內戴口罩規定的第一張罰單，衛生局人員說，目前衛生局只收到教育局舉證黃偉哲違規，衛生局只負責開罰，若要開罰他人，必須有人提供新事證。

台南市17日起須戴口罩的8類場所，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構；大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間；觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集；圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所；藝文活動室內場所等展演競賽場所；宗教遶境活動等宗教場所；八大行業、電影院等娛樂場所；團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動。（編輯：洪學廣）