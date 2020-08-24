不戴口罩被罰　黃偉哲：覺得繳3千會痛...喚起大家警愓也值得

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日中午繳完台南市衛生局告發單後指出，他是在參加活動時應志工要求短暫把口罩取下來，卻被民眾檢舉，自己成為第1個室內沒戴口罩被開罰的對象，他覺得這算是一個警惕，就是說連市長就要開罰了，那就沒有任何特權，也沒有任何包庇的空間。

▲台南市長黃偉哲表示，他自己成為全國第1個被開罰的對象，他覺得這算是一個警惕，就是說連市長就要開罰了，那就沒有任何特權，也沒有包庇空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，他自己認為要嚴守法際，雖然曾經有醫師，還有公衛學者有說到，短暫拔下口罩並沒有關係，但是我覺得其實不要說有任何灰色地帶，也不要有任何模糊空間，既然我們已經宣示出來，密閉空間裡面一定要全程戴口罩，就不要有例外，他自己成為第一個被開罰的對象，其實算是一個警惕，這部分也希望大家嚴守法律規定，那我們既然要做，就要做到好，而且是要做到徹底做到到位，對於他自己被開罰，覺得其實3千塊很心痛，但如果能夠因為這樣子，喚起大家的一個警惕，其實也值得啦！

黃偉哲說，目前的疫情狀況，這個政策還是要繼續，依中央流行疫情指揮中心指示，要求國人還是要延續，嚴格的做好「防疫三寶」，除非中央也宣布解封了，那台南市政府就跟著做比較紓緩措施。要不然，市府既然已經話說出去了，目前為止，台北、新北還有台南都有這個法則，台中有聽說也要有，雖然自己成為第1個受罰的對象，好像是不大好的，但是向大家宣示說，市府執行的決心不會因為對象是誰去而打折。

黃偉哲說，市府都有去相關場所稽查，像補習班…等等，到目前為止還好吧，台南市8月17日起已開始全面執行，以後沒有什麼模糊空間，讓任何人還要說政府規定不清楚啦，就是連市長都開罰了。此外，依中央流行疫情指揮中心的所宣布的八種態樣，八大空間為主，也沒有所謂的15分鐘不15分鐘，他才剛拔口罩下來，也不能讓稽查人員坐在那邊等15分鐘，所以該開罰就開罰，沒有15分鐘問題。

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