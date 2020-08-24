黃偉哲未戴口罩號挨罰3000元　 網喊：現場還有「一脫拉庫」都該罰

▲受獎典禮上，除黃偉哲市長外，教育局局長鄭新輝等官員，以及出席的台南市議員、市議員代表、立委代表及受獎民眾也沒有戴口罩，人數高達數十人。（台南市政府提供）

地方中心／台南報導

台南市長黃偉哲23日上午出席台南市「幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，被民眾拍下頒獎時未戴口罩，也未保持安全社交距離的照片檢舉違反防疫規定，黃偉哲被開出罰單繳了3000元，但網友認為當天在場未依規定戴口罩的人都應該開罰才對，包括教育局長鄭新輝、市議員及民眾都應開罰3000元。

台南市長黃偉哲23日出席台南市教育局家庭教育中心主辦的「資深志工表揚典禮暨幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，黃偉哲到場、離場時是有依規定戴口罩，但上台頒獎，最年長的志工、與小朋友互動合照時，口罩才拿下來。市府自行開罰黃偉哲3000元，黃偉哲並於24日近中午前往超商繳納完畢。

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黃偉哲市長表示，他是在參加活動時應志工要求短暫把口罩取下來，卻被民眾檢舉，自己成為第1個被開罰的對象，他覺得這算是一個警惕，就是說連市長就要開罰了，那就沒有任何特權，也沒有任何包庇的空間。

黃偉哲說，他自己認為要嚴守法際，雖然曾經有醫師，還有公衛學者有說到，短暫拔下口罩並沒有關係，但是我們覺得其實不要說有任何灰色地帶，也不要有任何模糊空間，既然我們已經宣示出來，密閉空間裡面一定要全程戴口罩，就不要有例外，他自己成為第一個被開罰的對象，其實算是一個警惕，這部分也希望大家嚴守法律規定，那我們既然要做，就要做到好，而且是要做到徹底做到到位，對於他自己被開罰，覺得其實3千塊很心痛，但如果能夠因為這樣子，喚起大家的一個警惕，其實也值得啦！

但有網友發現黃偉哲和受獎者排排站大合照時，現場多數未依規定戴口罩，因此質疑應該全部未戴口罩的人，每人都要罰3000元，且應由黃偉哲自掏腰包支付，不可用到市府公帑。

據了解，當天受獎典禮上，除黃偉哲市長外，台南市教育局局長鄭新輝等官員，以及多位出席的台南市議員、市議員代表、立委代表及受獎民眾也沒有戴口罩，人數高達數十人，是否依規定都要開罰每人3000元？

對此，台南衛生局表示，依規定一旦接獲檢舉或舉報，就會請被檢舉人陳述意見，並依證據來界定，假如有確切的違規情事將會依法開罰。台南市政府則說明表示，黃偉哲市長是自掏腰包繳納罰款，並非用公款。

針對有關8月23日祖父母節活動是否違反相關防疫規定，教育局回應說明如下：1、23日祖父母節活動場所並非市府規範應強制戴口罩的埸域。2、市長經民眾反映與媒體報導，自覺應以較高標準自我要求，而甘願受罰。3、活動當天學校事先有宣導戴口罩，參與者也幾乎都有戴口罩，但活動中頒獎者（市長）、受獎志工、受邀貴賓等，因拍照或其他因素而短暫未戴口罩，並未違反防疫規定。4、本次活動因民眾反映及媒體報導而引發參與貴賓、志工的恐慌深表遺憾。5、防疫工作需要市民共同努力，但也無須過度恐慌，教育局會持續宣傳防疫須知，遵循規定辦理。

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