黃偉哲沒戴口罩挨罰3000元　侯友宜：公眾人物要以身作則

記者楊蕓／台北報導

台南市長黃偉哲23日活動時被民眾拍下頒獎時未戴口罩，違反防疫規定，遭台南市衛生局開出首張罰單3000元。對此，新北市長侯友宜24日下午受訪時表示，防疫期間要求大家戴上口罩養成習慣，原則上還是以規勸為主，開罰是不得已的手段，「但身為公眾人物，我們原則上要以身作則。」

為加強防疫，台南市自17日起針對進入8類場所未戴口罩且經勸導未改善者，開罰3000元以上、1萬5000元以下。黃偉哲23日出席台南市教育局家庭教育中心主辦的「資深志工表揚典禮暨幸福祖孫情‧快樂向前行」活動，在上台頒獎時，拿下口罩與民眾合照遭到投訴，市府自行開罰黃偉哲3000元，黃偉哲並於24日近中午前往超商繳納完畢。

▲頒獎典禮上，除黃偉哲市長外，教育局局長鄭新輝等官員，以及出席的台南市議員、市議員代表、立委代表及受獎民眾也沒有戴口罩，人數高達數十人。（圖／台南市政府提供）

侯友宜下午出席「新住民二代培力光榮計畫」起跑記者會，會後受訪時表示，防疫期間原則上都要求大家戴口罩、勤洗手、保持社交距離，「我們會落實自我要求，還是希望以規勸為主，開罰是不得已的手段，讓戴口罩變成一個習慣。」

侯友宜說，有時候活動過程中，像孩子們難得站上舞台表演唱歌等，在一個適當的時間、適當的距離之下，「你說要求他們戴上口罩，其實有時候很難做得到」，大家也完全可以體諒。他強調，在沒辦法保持社交距離時，原則上還是要戴口罩，「這是一個要求，但我們還是以規勸為主，開罰是一種非必要的手段，但身為公眾人物，我們原則上要以身作則。」