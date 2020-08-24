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韓國瑜2022下一步去哪？王浩宇神解析「除非他退出政壇，唯一選擇是這」

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▲▼國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁選前之夜，韓國瑜站台。（圖／實習記者方敬攝）

▲李眉蓁選前之夜，韓國瑜暴雨中現身站台。（圖／實習記者方敬攝） 

記者許力方／綜合報導

高雄前市長韓國瑜2018年以89萬多票結束民進黨在高雄20年的執政，因中途參選總統，於2020年6月6日遭罷免成功，也成為史上首位被罷免下台的首長，如今他的一舉一動仍吸引各界關注，桃園市議員王浩宇就分析，「除非韓國瑜要退出政壇，不然就是桃園了。」推測韓的下一步就是來桃園參選2022。

韓國瑜6月6日遭罷免通過，6月12日中選會公告結果後正式解職，就在2個月後，高雄市長補選倒數2天，他特別選在選前之夜現身，暴雨中幫國民黨參選人李眉蓁站台催票，一席「鵝蛋助孕」說馬上引發爭議，最終李眉蓁仍慘敗民進黨陳其邁。

未來韓國瑜在政治圈的路會怎麼走？外界依舊十分關注他的動向，王浩宇23日就在臉書發文分析，韓國瑜擔任過直轄市長、參選過總統，不可能回歸選立委、縣市長，「如果韓國瑜還有政治夢，桃園市就是他參選的唯一選擇。」

王浩宇認為，韓國瑜在高雄被罷免無法再選，台南又是深綠選區不適合，台中、新北「不可能」，盧秀燕、侯友宜要爭取連任，而台北市又有蔣萬安，因此「除非韓國瑜要退出政壇，不然就是桃園了。」

王浩宇表示，韓國瑜若要來桃園參選，還得過議長這一關，議長已經上山下海認真準備快2年時間，「怎樣都比你更在地更貼近桃園」。

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