陳其邁就職「全程未戴口罩」！局處長跟著帶頭違法...高雄防疫螺絲全掉光

▲▼陳其邁就任高雄市長。（圖／攝影中心攝）

地方中心／高雄報導

台南市長黃偉哲頒獎未戴口罩，被台南市衛生局也就是自己的下屬開了一張3000元罰單，而對照高雄補選市長陳其邁就職典禮，被人發現過程當中並沒有戴口罩、同時間還握手，記者依照程序詢問負責高雄市防疫主管單位衛生局，發言人副局長林盟喬回應：「去問我們的長官比較好吧」，似乎韓國瑜市長時代被詬病的「總機」，仍然還沒有隨著陳其邁上任後改變。

24日上午高雄市補選市長陳其邁就職當中，不只是市長以及局處首長，全部都沒有戴口罩之外，另外還有握手，畫面一出讓人質疑是否違反防疫規定，負責高雄市防疫作為的負責單位為衛生局，而衛生局對外的發言人為副局長林盟喬，《ETtoday》記者打電話詢問林盟喬。

記者詢問說：「今天早上市府就職典禮，您看了嗎」？林盟喬表示自己並沒有去，記者追問：「你沒有去喔！可是我們現在轉述一個狀況，就是我們就發現在整個會場當中，市長跟新任的局處首長，他們都沒有戴口罩，而且還跟人家聊天跟握手，您這樣看的話，是否對於市府防疫是不是有相衝突的地方，是不是允許的」，對此林盟喬回應：「我沒有看！我不方便講話，不好意思，我在忙別的，可是我沒辦法給你回應」。

▲高雄市長陳其邁就職典禮大合照。（圖／記者洪正達攝）

記者提醒：「您要不要先了解完再回應」，林盟喬說：「呃...」，記者再次提醒「這是正式訪問」，林盟喬接著說：「直接去問我們的長官比較好」，記者聽完表示：「您的意思是說我應該直接去問市長嗎」？林盟喬強調：「可能問我們局長比較好，因為他有去參加交接典禮」。對此，記者也依照林盟喬的提醒，打電話詢問新任高雄市衛生局長黃志中，不過電話都沒有人接聽。

不過對此高雄市議員陳麗娜表示：「這讓高雄市民朋友覺得不可思議，所有市民到公共場所都要配戴口罩，陳其邁要直接的逆時中，不管疫情接著這樣大喇喇的示範給所有的市民朋友看，就是對於防疫工作上一個疏失，從一開始上任就這麼大的一個疏失，表示整體團隊的螺絲非常的鬆散，這些團隊到底是來做官或是做事，從這一點上就可以看得非常清楚」。

▲▼陳其邁演說結束後，與到場官員一一握手。（圖／記者洪正達攝）

而記者詢問林盟喬「陳其邁未戴口罩」這件事，卻以「去問長官」來回應，陳麗娜也說：「請問一下，所有事情以後都要問陳其邁才能做事嗎？這個團隊只有在陳其邁下達命令才能夠做事嗎？如果是這樣，將來我們可以想像，一個做官的團隊在高雄市一個能夠達到的效果是怎麼樣喔，這兩年的時間高雄市民真的是要挫在等」。

對照台南市長黃偉哲昨出席頒獎只有短暫拿下口罩，即被下屬衛生局開罰3000元，陳其邁團隊防疫措施顯然是螺絲全掉光了！

中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬表示，假如有維持社交距離，不戴口罩是還好，比如說像要合照，戴口罩怎麼合照？但比較有爭議的是握手，衛生局長應該要跟他提醒，畢竟他曾任行政院副院長時，是做了蠻多事，但在這個節骨眼的時候，他應該比較hihg，合理情況下，衛生局長應該跟他提醒，今天這種場面，應該要拱手比較好。

對此，陳其邁也親自回應，「今天大概過程裡面大家都戴口罩，有保持社交距離，所以要看他的社交距離的狀況還有這個對象。彼此雙方的接觸的時間跟特定對象的時候能夠掌握，那整個過程裡面就按照疫情指揮中心規定辦理。」

▲台南市長黃偉哲參加活動短暫拿下口罩引發民眾質疑，目前台南市衛生局已開出第一張罰單。（圖／記者林悅翻攝）

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