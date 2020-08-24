捲起袖子撩落去！陳其邁今正式就職：勇敢、自信是我們高雄人的名字

記者洪正達、洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市長陳其邁今（24日）上午9時將於四維行政中心宣示就職，陳其邁在發表演說時表示，今是高雄字打狗改名、邁向現代化的100周年，同時也是高雄面對挑戰、擁有絕佳機會的新起點，同時也承諾將會珍惜機會、全力為市民打拚，「謙虛、謙卑不是掛在嘴上，也不是口號；做為一個高雄人，勇敢、自信，是我們的名字，認真、打拚，是我們的志氣，從今天開始，讓我們上工！」

▲陳其邁就職典禮致詞。（圖／攝影中心攝）

行政院秘書長李孟諺、高雄市代理市長楊明州致詞時都提到，陳其邁工作步調緊湊，時常過了午夜12點還能接到陳的電話；陳其邁致詞時也自嘲，「我就知道，假如我常常晚上打電話，一定會被吐槽！」

陳其邁回憶，在行政院工作一年多，有幸加入蘇貞昌院長團隊，為台灣人民打拚，「很多點點滴滴、辛苦，當時不是用晚上打電話來一語涵蓋。我記得在擔任副院長時，蘇院長曾特別提到，有政府、會做事，一定要讓人民能感受政府的施政成果，假如努力打拚，沒符合人民期待，那一切都不是我們來到政府工作的主要目的。」

▲陳其邁今宣誓就任高雄市長。（圖／記者洪正達攝）

回想8月15日投票當天，陳其邁表示，結果非常清楚，「市民希望我們是一個希望的起點，而不是原地踏步；希望我們能以包容合作，取代分歧對立；希望我們趕快上工、解決問題，讓高雄大步邁進。今年是高雄改名、邁向現代化的第100年，也是我們高雄面對挑戰、同時也擁有絕佳機會的新起點。」

陳其邁說，投票當天，市民朋友用神聖的一票，將責任託付予他，這是市民的期待，也是對未來市府團隊的深深期許，「我也要跟市民朋友報告，市府團隊從今天開始，就要捲起袖子『撩落去、拚落去』，立刻上工、立刻解決問題、立刻拚建設。」

「高雄市民就是這座城市的主人！」陳其邁表示，市民70%的選票表達支持，高雄市一座偉大的城市，用民主翻新高雄發展的歷史，市民一年投了3次選票，「我也會珍惜機會，全力為市民打拚。謙虛、謙卑不是掛在嘴上，而是要勇敢面對問題，假如我們做得不好，那就必須承認錯誤、立刻改進，讓市民滿意。謙虛絕對不是掛在嘴上，也不是口號，拜託團隊永遠記得，當市長90度鞠躬時，施政的過程裡，你也必須90度鞠躬，謙虛面對市民，謙卑執政、符合期待。」

▲陳其邁簽署就任市長後的第一份公文。（圖／記者洪正達攝）

陳其邁認為，為市民服務不須長篇大論，不須把所有數字掛在嘴上，而是必須誠實面對問題，「什麼時候做好？用什麼方法？何時達成？展現有效率、肯負責的施政態度。我們到市政府工作，是何其有幸，在經過那麼多的峰迴路轉，我們更要珍惜為市民打拚的機會。」

陳其邁重提施政方針「四大優先」，包括產業轉型優先、創造就業機會優先、交通建設優先、以及解決空氣汙染優先，致力打造高雄成為宜居城市，「未來2年的時間，每分每秒我們都必須把握，不要忘記市民的託付，更不要忘記從政的初衷。我希望我的團隊可以貫徹清廉、勤政、愛鄉土，不管未來工作有多大挑戰，永遠要記得市民的託付，建立一個以民為本的服務裡念，從今天開始，我會捲起袖子，用盡所有力氣為市民打拚。做為一個高雄人，勇敢、自信是我們的名字；認真、打拚是我們的志氣，從今天開始，讓我們上工，為這座偉大的城市，讓高雄更好，成為一流港灣城市！」

▼陳其邁市府團隊合影。（圖／記者洪正達攝）