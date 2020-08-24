「台知計畫」有4衝擊、7爭議！萬人連署盼政府跟人民、土地站一邊

▲環團上演行動劇批此案是「假園區真炒房」。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

40多個環保團體代表今（24日）為爭議近20年，將被徵收400多公頃特定農業區的新竹縣台知計畫（原名璞玉計畫）到內政部、總統府喊話政府別站錯邊，要站在人民和土地這邊，有超過萬人連署反對，此案有7項爭議、4大訴求，盼內政部都委會應否決明顯有法律缺失計畫，又不具合理性的該案。

環境權保障基金會研究員許博任說明，8月28日內政部將審查台知計畫，但仍有破壞優良農地、大規模搬遷客家農村聚落、扼殺大新竹城鄉共好、嚴重衝擊大新竹氣候變遷調適能力及環境承載力4大衝擊。以及假園區真炒房、交大竹北園區遭命撤銷、住商區及產專區不具必要性、國家重大建設未正式核定且超額徵收特農區、農委會未正式同意農地變更、未辦理政策環評及行政聽證7項爭議。

請繼續往下閱讀...

救璞玉公民行動發起人李天健公布3個月前透過網路、街頭連署，至今已正式突破10650人反對此案。許博任希望民進黨不要站錯邊，要和土地、人民站在一起。環團和地方今先到內政部表達訴求，接著步行到總統府，並由10組璞玉公民代表各自提出心願。

▲▼環團為台知計畫到內政部、總統府喊話政府別站錯邊。（圖／記者許展溢攝）



竹北璞玉自救會副會長陳義旭提到，台知案爭議計畫目的已完全變質，公益性必要性也失去正當性，400公頃璞玉田是竹北唯一的純樸客家聚落，地方政府、客委會或農委會應利用優勢輔導。新村小商號創辦人歐怡伶認為，台灣有很多地方創生成功案例，希望哪天新竹璞玉田也是，當地人能利用自己土地賺錢，不用北漂，觀光客也不想看到水泥地，想不起來當初有多美。

▲李天健公布3個月前透過網路、街頭連署，至今正式突破萬人反對此案。（圖／記者許展溢攝）



公民最後提出以下4大連署訴求：

1、現行台知計畫明顯有法律缺失，且不具合理性，内政部都委會應以否决。

2、「交通大學竹北園區開發計畫」，教育部應予以撤銷。

3、重新整體檢討竹科寶山二期、工研院附近地區（竹科三期）、台知計畫等三大案的負面環境影響。

4、内政部應確立以「完整保留優良農地」、「维持既有聚落紋理」、「促進城鄉共好及住民宜居」等發展原則，取代現有不具必要性及合理性的台知計畫。