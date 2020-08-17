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總統府呼籲「八大場所要戴口罩」　　雲林、台南、高雄：不遵守者開罰

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▲▼總統府透過官方Line帳號提醒國人戴口罩。（圖／總統府Line帳號）

▲總統府透過官方Line帳號提醒國人戴口罩。（圖／總統府Line帳號）

記者蔡文鈴／綜合報導

新冠肺炎疫情回溫，近日台灣又增加不少境外移入的確診病例，地方政府也針對未戴口罩者進行開罰。對此，總統府17日透過官方Line帳號提醒國人，「口罩一定要戴起來」，民眾也應遵守地方政府規範，否則將被開罰。

近期因零星的新冠肺炎境外移入個案，指揮中心再次宣導在大眾交通工具等八大類場所要全程戴口罩，但雲林和台南已經表示不遵從者要開罰，但因指揮中心沒有統一規定，不少人質疑為何標準不同。

對此，中央流行疫情指揮中心莊人祥說，目前還是以宣導為主，例如在台鐵和高鐵沒戴口罩不能進入，但針對開罰還要去看是哪些場合或是所有八大類場所，第二指揮中心針對口罩還是以宣導為主，還沒有訂定開罰規範，不過如果未來沒辦法落實，何時會訂定開罰規範還在簽核當中，目前還沒有確切時間和內容。

做好自我防疫措施，總統府也呼籲國人，人潮擁擠或密閉場所，像是「大眾運輸」、「賣場市集」、「教育學習」、「展演競賽」、「娛樂場所」、「大型活動」、「宗教場所」、「醫療照顧機構」等，請務必戴口罩！

目前包括雲林縣、台南市、高雄市等縣市政府，對於進入以上八大場所，未戴口罩者，經勸導不聽，將會依傳染病防治法開罰，總統府提醒國人，不要傷了荷包又壞了健康！

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