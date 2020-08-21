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台聯公開挺川普記者會遭高層關切？　總統府：不會也無法干涉

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▲▼總統府發言人丁允恭陪同總統出席世界母語日,並於會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府發言人丁允恭。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

距離11月3日美國總統大選只剩下2個多月，尋求連任的現任總統川普選情不甚樂觀。台聯21日舉辦記者會，呼籲台灣民眾及在美台僑應該站出來支持川普連任美國總統。但沒想到，代理黨主席周倪安表示，昨天採訪通知發出去後，就有「高層」來關心「你們這樣開好嗎？」對此，總統府發言人丁允恭回應，不清楚周倪安所說的「高層」是誰，總統府尊重各民間團體與政黨表述自己的意見，不會也無法干預。

周倪安表示，自川普政府執政以來，積極通過惠台五大法案（台灣旅行法、 國防授權法、台灣再保證倡議法、台灣保證法、台北法案），推動對台軍售常態化、派衛生部長訪問台灣及強化美軍在東海、南海、與台灣周邊戰力，嚇阻中國武力擴張等，無疑是第二次世界大戰結束以來對台灣最友好的美國總統。

周倪安說，原本連任情勢大好的川普卻因受中國武漢肺炎漫延全美之影響，連任之路陷入苦戰。基於台灣國家利益，台聯呼籲台灣民眾應該站出來，告訴在美國具有投票權之親友及台僑支持川普連任美國總統。

周倪安還爆料，昨發出記者會採通後，就有執政黨的高層來關心，「開這樣的記者會好嗎？」至於執政黨高層是誰？周倪安並未透露，僅表示「總統府」有人關心，並稱「總統府高層就已經很高了」。

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