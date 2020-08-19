租屋族注意！9/1日起電費新規上路　房東違規最重罰30萬

▲內政部公告，9月1日起房東計收電費的額度，不得超過台電公司所定夏月及非夏月之用電量最高級距之每度金額。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

內政部表示，最新公告的住宅租賃定型化契約規定，房東計收電費的額度，不得超過台電公司所定夏月及非夏月之用電量最高級距之每度金額，主要是為規範房東不得向房客收取不合理的電費，若房東違規也沒有改善契約內容，依法可處3萬至30萬元罰鍰。

新版住宅租賃契約將自今年9月1日開始實施，自該日起新簽訂的住宅租賃契約即應適用新制規定，新版契約實施前已簽訂之租約，基於契約不溯及既往及安定性之考量，不適用新制租約規定，仍應按原規定履約。

內政部指出，房客向房東分租套房或雅房時，必須先了解租屋整體用電情形，簽約前應與房東妥善溝通支付範圍，除負擔自身使用的用電度數外，有無包括公共區域用電量，並斟酌其收取之電費是否合理，並於雙方租賃契約中約明，以保障自身權益。

若房東於9月1日後所使用的住宅租賃契約條款，有違反新版住宅租賃定型化契約「應記載及不得記載事項」者，依消費者保護法第17條規定，房客可主張其契約條款無效；且不符規定之條款如經直轄市、縣（市）政府要求房東限期改正而未改正者，可依保護法第56條之1規定，處3萬至30萬元罰鍰。

內政部表示，租賃雙方對於電費之計收方式應於契約中約明，如有因電費收取而生糾紛，可向各直轄市、縣（市）政府消費者服務中心、消保官申請協處。

內政部特別提醒，民眾於簽訂租賃契約時不宜輕率，切記要詳閱契約書內容，並善用內政部版的租賃契約，以確保租賃雙方權益。民眾如有需要內政部版租約可至內政部地政司網站「租賃條例專區」查詢下載使用。