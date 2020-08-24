　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

黑熊撕咬人類影片曝！「棲地被侵」闖擁擠蔬菜市集釀大恐慌　5傷1命危

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黑熊將男子重咬在地，隨後轉身攻擊其他人。（圖／翻攝自推特「@mohitkld」）

▲黑熊將男子重咬在地，隨後轉身再衝入人群。（圖／翻攝自推特「@mohitkld」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度巴瓦尼帕特納（Bhawanipatna）一處蔬菜市場日前遭野生黑熊闖入，牠從樹叢中竄出後逢人就攻擊，撲倒撕咬後再轉移對象，最終造成至少6人受傷。其中2人傷勢嚴重，一名患者病況急轉直下，目前已被送往鄰近私人醫院。

《新印度快報》引述現場消息報導，事發地點在印度人壽保險公司辦公室附近的蔬菜市集，當地居民早在攻擊發生的前一天，上周四（20日）晚間便看見黑熊在街上嚎叫，到了隔天上午人潮熱絡的蔬菜市集營業後，牠也在附近徘迴。

擁擠的人群嚇壞了野生黑熊，大約9點左右，過度驚嚇的黑熊開始朝路過的人群攻擊，撲倒對方後用尖牙和利爪凶狠抓咬。警方獲報後趕往現場，但因為一時無法抓捕黑熊，於是趕緊要攤販們收攤撤離，並透過廣播系統要附近居民不要外出。

▼前一晚黑熊在大街上奔跑嚎叫，隔天憾事發生。

現場相當混亂，其中一名遭攻擊的男子躺在巷子裡滿臉是血，幾乎失去意識，眾人將他抬到大街等待救援。森林當局出動至少3名官方人員試圖抓捕，官員庫瑪爾（Nitish Kumar）表示，目的是捕捉黑熊並注射鎮靜劑，之後將牠野放回森林深處，希望盡快讓大街恢復平靜。

目前相關當局仍在對黑熊進行追捕。6名慘遭熊爪的居民均已送醫或獨自前往醫院，其中2人傷勢嚴重，一人已移往布巴尼斯瓦爾（Bhubaneswar）私人醫院進行救治。

據庫瑪爾指出，這已是本月第2起類似事件。15日，另一隻黑熊在當地出沒，被捉捕後野放回森林裡，這些動物的棲息地近年屢遭人類砍伐森林而縮小，食物匱乏加上當地火耕文化，使得人類與野生動物的界線逐漸模糊，相關事件也更常發生。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
時力爆「黑暗錄音檔」剪接私下聊天！黃國昌深夜貼432字反擊
「國昌錄音檔」氣退曾玟學　時力黨代表氣炸了：民進黨真的惹火我
颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報！巴威挑戰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍今回診拿檢查報告！　7月中在首相官邸吐血引擔憂

以色列和阿聯關係正常化　伊朗「敵人環繞」難斷珍貴經濟交流

法德解封後單日新高！全球2329萬例「相當台灣人口」　俄準備4萬人施打疫苗首測

黑熊撕咬人類影片曝！「棲地被侵」闖擁擠蔬菜市集釀大恐慌　5傷1命危

繼美韓台之後「中國神秘種子」入侵法國　農業部警告病菌傳染風險：不要種

烏克蘭前總理確診！　發言人曝「高燒39度」：病情嚴重

蔡霞遭中共開除黨籍　接受CNN專訪：各國應聯手阻止中共滲透國際組織

川普政府傳選前「緊急授權」用實驗性疫苗　英藥廠和牛津大學合作研發搶手

夜店違反防疫禁令！警方突襲...酒客逃竄全卡樓梯「人踩人」害13死

傳統門鎖「聽聲音」就能複製鑰匙！專家揭妙招　避免家裡被偷

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

《新說唱2020》肖ㄟ一大堆!!　吳亦凡狂尬笑「快樂才是真諦」

安倍今回診拿檢查報告！　7月中在首相官邸吐血引擔憂

以色列和阿聯關係正常化　伊朗「敵人環繞」難斷珍貴經濟交流

法德解封後單日新高！全球2329萬例「相當台灣人口」　俄準備4萬人施打疫苗首測

黑熊撕咬人類影片曝！「棲地被侵」闖擁擠蔬菜市集釀大恐慌　5傷1命危

繼美韓台之後「中國神秘種子」入侵法國　農業部警告病菌傳染風險：不要種

烏克蘭前總理確診！　發言人曝「高燒39度」：病情嚴重

蔡霞遭中共開除黨籍　接受CNN專訪：各國應聯手阻止中共滲透國際組織

川普政府傳選前「緊急授權」用實驗性疫苗　英藥廠和牛津大學合作研發搶手

夜店違反防疫禁令！警方突襲...酒客逃竄全卡樓梯「人踩人」害13死

傳統門鎖「聽聲音」就能複製鑰匙！專家揭妙招　避免家裡被偷

挺入境普篩！前抗SARS醫師點「最佳時機」：調整下一步防疫措施

拜好兄弟有哪些忌諱？　踩雷4水果全公開…命理師：「招你來」諧音

「藝FUN券2.0」啟動！今公布紙本版方案　「3資格」都可申請

安倍今回診拿檢查報告！　7月中在首相官邸吐血引擔憂

川久保玲「愛心臉」聯名The North Face！白T、襯衫基本款潮味大增

朵朵姐姐「富家千金」身分曝光！爸是上市公司前董座　她唱跳12小時領千元月薪

心疼夫被撞手！妻拿安全帽飆「只顧看手機給我出來」　女店員：我要飛起來？

人夫引《還珠》深情喊「山無稜天地合才敢～」　小三甜回慘噴30萬

頭頸癌都會有這些特徵！　口臭、喉嚨痛、聲音嘶啞別不當一回事

以色列和阿聯關係正常化　伊朗「敵人環繞」難斷珍貴經濟交流

怪癖柴屁屁狂倒退找「棒賽神位」　爸看傻眼...網：以為影片在倒帶！

國際熱門新聞

祕魯警突襲...酒客逃竄全卡樓梯　害13死6傷

幫孩子洗澡「觸電崩潰叫」姐弟慘死

素食女逛超市！驚見「陽具狀素香腸」

飛彈擊中客機淪火球　乘客生前19秒煎熬活

賓客開槍射新郎　新娘拒絕配合調查

黑熊撕咬人類影片曝！「棲地被侵」闖城鎮

澳洲屁孩大便塗牆　造成千人確診

聽聲音就能複製家門鑰匙　專家揭一招避免

30歲毒后「脫口罩」！空調傳播58人染疫

蔡霞遭中共開除黨籍：各國應阻中共滲透

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

殺子蹲牢才出來！他拐8歲女童上車　公路旁「硬騎發洩」

美政府傳選前「緊急授權」用牛津大學疫苗

印尼火山爆發噴1000m火山灰

更多熱門

相關新聞

丈夫染疫亡沒人探望　妻帶兒女投河

丈夫染疫亡沒人探望　妻帶兒女投河

印度一名52歲的男子奈拉賽亞（Narasaiah）因感染新冠肺炎病逝，結果4天後他的妻子帶著兩名子女投河自盡。他們在車內留下遺書表示，自從奈拉賽亞過世後，村民都不敢接近他們，就連親戚也未曾來探望，他們感到「非常受辱」才選擇走上絕路。

印度抗癌藥研發學者庫納那塔利　獲移民署頒梅花卡

印度抗癌藥研發學者庫納那塔利　獲移民署頒梅花卡

睡覺被壓　他睜眼見「母獅坐胸口」

睡覺被壓　他睜眼見「母獅坐胸口」

粉絲都是整箱囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘

粉絲都是整箱囤貨！「印度神皂」百元解決大悶痘

典當寄賣珠寶　尚囍負責人夫妻A上億躲黑道

典當寄賣珠寶　尚囍負責人夫妻A上億躲黑道

關鍵字：

印度黑熊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

即／時力「國昌錄音檔」曝！議員爆退黨

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

颱風尾來了連下5天「防豪雨時間曝」　3縣市大雨特報

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

店員端來「暴風雪等級牛肉片」她驚：誰敢吃

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

少女跳樓砸死父親！母淚揭原因

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面