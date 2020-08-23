丈夫染疫亡…沒人來探望　妻帶兒女「留遺書」投河：我們感到羞辱

According to police, after the death of family 52-year-old Narasaiah, who was infected with coronavirus four days ago, his family was depressed and felt humiliated when their relatives and friends did not give them solace after their loss.#COVID19 #suicide pic.twitter.com/zzK4ZlupMh — The Logical Indian (@LogicalIndians) August 20, 2020

記者張方瑀／綜合外電報導

印度一名52歲的男子奈拉賽亞（Narasaiah）因感染新冠肺炎病逝，結果4天後他的妻子帶著兩名子女投河自盡。他們在車內留下遺書表示，自從奈拉賽亞過世後，村民都不敢接近他們，就連親戚也未曾來探望，他們感到「非常受辱」才選擇走上絕路。

綜合外媒報導，住在安得拉邦（Andhra Pradesh）的奈拉賽亞15日因感染新冠肺炎病逝，而他的50歲妻子帕黎米（Parimi Snuneetha）則在19日帶著2名成年子女帕尼庫瑪（Narasaiah Phanikumar）與拉克希米（Lakshmi Aparna），開車到一座橋上，接著3人一起跳入哥達瓦里河（Godavari River）自殺。

警方在車內找到一封遺書，遺書上寫著，自從奈拉賽亞確診後，村民都對他們避而遠之，就連親戚也都沒有來探望，這個家庭成為疫情下社會羞辱的受害者，他們感到非常沮喪與受辱，所以決定結束生命。

目前印度新冠肺炎確診數達297萬5701例，死亡數為5萬5794人。根據印度媒體《Arre》報導，印度社會對染疫者的歧視越來越重，甚至有許多確診死亡的遺體都滯留在醫院，沒有家屬願意出面領回，就連返家的醫護人員也會被反鎖在家中，確診者家屬自殺的案例更是層出不窮。

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