印度抗癌藥研發學者庫納那塔利　獲移民署頒發梅花卡舉家遷台

▲印度籍北醫大藥學系助理教授庫納那塔利（Kunal Nepali）獲移民署頒發梅花卡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

印度籍台北醫學大學藥學系助理教授庫納那塔利（Kunal Nepali）在台期間研發治療癌症及痛風、高尿酸血症等藥物，為台灣醫學在抗癌與痛風治療上作出重大貢獻，今年以「高級專業人才」事由獲移民署頒外僑永久居留證梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card）目前全台灣僅有119外籍專業人才申請獲准。

移民署表示：庫納那塔利（35歲）是知名國際醫學期刊審稿人，曾獲國際期刊《醫學研究評論》、《歐洲醫藥化學雜誌》、《生物有機化學》、《生物有機化學與醫藥化學通訊》投稿獎項。太太莉塔歐哈（Ritu Ojha）也是台北醫學大學主修藥學系博士，夫妻同為台灣醫藥界做出不少貢獻。

庫納助理教授利擁有10年以上藥物研發經驗，他2012年取得印度旁遮普科技大學ISF藥學院博士學位，並在印度Guru Nanak Dev大學擔任助理教授，2014年10月決定移居台灣。

▲印度籍北醫大藥學系助理教授庫納那塔利（Kunal Nepali、左一）獲移民署頒發梅花卡。（圖／記者張君豪翻攝）

庫納說，剛開始會想離開印度，是因為身為優秀的教師與研究家，他力求赴國外深造，因緣際會被台北醫大教授劉景平獨創的癌症療法研究吸引來台，成為劉博士研究小組的一員，沒想到台灣迷人的風土文化讓他決定定居。

庫納目前在北醫學大藥學系任博士後研究員，主要研發治療癌症及痛風、高尿酸血症等藥物，其專業研究結果在抗癌、痛風治療上作出不少貢獻，因而幫助了許多病患。

除新藥研究外，庫納也致力推廣國際教育交流，積極推動母國印度多所知名研究所學生來台交流，推廣北醫大學藥學院研究學程，希望透過學校交換計畫吸引印度優秀學子來台，增進學生國際競爭力與專業能力。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，永久居留證梅花卡核發對象是給台灣所需高級專業人才，在台有重大投資貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留。拿到梅花卡的外籍專業人士不受居留期間5年以上之限制，希望藉此延攬國際專業人才來台。

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