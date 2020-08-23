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男清水斷崖戲水失蹤！海陸空出動搜尋　把握黃金72小時

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記者王兆麟／花蓮報導

2女1男一行3人22日上午同往花蓮清水斷崖遊玩，3人抵達海蝕洞後，其中許姓男子獨自下海戲水，直至下午3點左右仍未見蹤影，海巡單位獲報並協調空勤總隊協尋迄目前仍未尋獲。

▲男子戲水失蹤已24小時，海巡署協調空勤總隊一同搜索。（圖／海巡東部分署提供，下同）

男子戲水失蹤已24小時，海巡署協調空勤總隊一同搜索。（圖／海巡東部分署提供，下同）

海巡署花蓮第九巡防區指揮部表示，22日下午3點30分，接獲花蓮縣消防局轉民眾報案，稱其同行之友人於花蓮清水斷崖北端（台9丁線66公里處）一帶疑似戲水失蹤，請求協尋。

▲男子戲水失蹤已24小時，海巡署協調空勤總隊一同搜索。（圖／海巡東部分署提供，下同）

海陸空同步搜救把握黃金72小時。

東部分署獲報後立即派遣岸際巡邏組及申請空偵機趕赴失蹤海域搜尋，和平安檢所及第二(沙東)機動巡邏站同仁火速趕赴現場實施搜尋，考量失蹤男子有溺水的可能性，第九巡防區指揮部同時申請空偵機及調派花蓮海巡隊巡防艇前往投入搜救工作，另現場其他救援單位包括花蓮縣消防局和平及和仁消防分隊、新城分局和平派出所等，直至23日13時許仍未尋獲。

▲男子戲水失蹤已24小時，海巡署協調空勤總隊一同搜索。（圖／海巡東部分署提供，下同）

東部分署表示，22日中午12時許，報案人與失蹤民眾一行三人騎車至清水斷崖北端，並沿舊步道下行至沙灘海蝕洞探險遊憩，至沙灘後該失蹤民眾逕自戲水，未與報案人同行，直至15時許，其同行友人於岸際上不見該民眾蹤影且自行搜尋未果，且撥打電話均未接，隨即報案請求協處，經瞭解失蹤民眾特徵年約38歲，上身赤裸下身穿著黑色褲子，將掌握黃金72小時持續救援。

海巡署第九巡防區指揮部表示：雖然「巴威」颱風已逐漸遠去，但受外圍環流影響，花蓮東部海域仍有強陣風及長浪發生的機率，為維護民眾安全，呼籲民眾於颱風來襲期間避免前往岸際逗留及觀浪，避免憾事發生；另民眾於岸際發生任何狀況，隨時都可利用行動電話或市話緊急撥打「118海巡服務電話」，將立即提供各項協助。

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