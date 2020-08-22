巴威外圍環流掀1米高浪　墾丁海邊插紅旗禁戲水…海巡勸離遊客

▲海巡署第6岸巡隊人員在墾丁各海邊柔性勸離遊客遠離，確保安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

中央氣象局於8月22日上午10時30分，針對位於台灣東南方海面的熱帶性低氣壓正式增強為今年第8號颱風「巴威」，同時發布海上颱風警報；受颱風外圍環流影響，枋寮恆春沿海地區風浪逐漸增強，海巡署第六岸巡隊除準備好各項防颱及救生裝備外，為保障民眾安全，更在第一時間會同海邊巡邏員針對港口及岸際的觀浪民眾實施柔性勸離。

▲海巡人員勸導遊客。

目前因放暑假，墾丁地區、小琉球有許多遊客湧入，雖然面臨颱風的威脅，依舊有許多遊客不減興致，前往海邊從事戲水或是觀浪等活動；由於屏東縣政府雖未發布禁制令，惟墾丁國家公園管理處為保障遊客安全，於旅遊景點南灣、船帆石、漁村公園及白砂等地插起浪高1公尺紅旗禁止遊客游泳及戲水，海巡署第六岸巡隊為考量民眾活動安全，於上述旅遊景點派遣岸際勤務人員實施柔性勸導，避免民眾發生意外。

第六岸巡隊表示，為維護遊客生命財產安全，颱風來襲時，岸際常有長浪發生，民眾切勿到海岸及港口觀浪，以維自身安全，若在海域及岸際發生危險，可透過海巡署「118」服務專線報案，海巡署會立即派員前往協助處理。

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