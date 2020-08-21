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屏科大碩士深山失蹤第8天！搜救改採地毯式　「沒路開路」與老天搶命

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▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲失聯的朱姓研究生。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

屏東科技大學剛畢業的朱姓研究生13日獨自到高雄溪南山採集昆蟲標本，不明原因失聯。如今失聯第8天，國軍出動17名兵力加入搜救行列，仍一無所獲。高雄消防隊表示，21日結合國軍人力，再次投入4組共29人入山，採「地毯式搜索」，希望能盡快找到朱姓研究生。

根據了解，21日的搜救路段以特山中心到貨櫃屋，以及石山秀湖兩大區域為主，由四組人採地毯式搜索，由於前兩天採用的方式是大範圍搜索，但仍未尋獲朱姓研究生，消防局考量到他上山的目的是採集標本，很可能沒有走一般的登山路徑，因此會沿機車最後停放的地點「沒路找路」，遇懸崖落差也會架繩索搜尋，避免他因意外跌落沒被注意。

▲▼屏科大碩士「深山採標本」失蹤！直升機苦搜2天　跪求目擊情報。（圖／翻攝自臉書／小林賢伍）

▲消防局沿研究生最後機車停放的地點採地毯式搜索。（圖／ETtoday資料照）

不過消防隊也透露，由於搜救地點在海拔2500公尺的山區，附近都是原生林，因此儘管人和人之間可能只相隔2到3公尺，但只要是蹲下或坐下可能就會看不到，因此要用地毯式搜索的方式，避免遺漏。另外山區天氣不穩定，中午過後容易大雨或起霧，也可能影響搜救進度，但21日的4組人清晨6點就集合，已於上午8點進入山區搜索。

回顧這起事件，朱姓同學剛從屏科大植物醫學系碩班畢業，13日到高雄石山林道溪南山周遭採集昆蟲標本，與學弟約定當晚在特生中心集合下山，怎料到了晚間8點多，學弟遲遲不見朱男身影，等了一晚仍無音訊，隔天一早立刻請警消搜尋。

據悉，朱男13日上午9點多在六龜加油，預計9點55分上山進入雲山管制站，後來11點多，特生中心有人目擊其機車抵達。下午1點多，朱男進入溪南山三叉路口，曾與另一位採集人相遇，下午4點在海拔約2000公尺被最後目擊，從此下落不明。

家屬擔心，朱男僅著輕裝備上山，也未帶食物，手機應該已經沒電。目前搜救人員已在山區的森濤派出所設置前進指揮所，將持續進行搜救，盼早日傳出好消息。

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