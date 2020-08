媽帶4歲兒開心出門…車禍後離奇蒸發！　腐爛屍體慘被「動物啃食肢解」

▲義大利一對母子發生車禍以後離奇失蹤,被尋獲時遺體嚴重腐爛,甚至遭到動物啃食肢解。(圖/翻攝當地消防部門)

記者吳美依/編譯

義大利的43歲女子薇薇亞娜(Viviana Parisi)帶著4歲兒子喬爾(Gioele Mondello)出門購物,在西西里一條海岸公路發生輕微車禍,2人卻就此離奇失蹤。母子倆的遺體被先後尋獲,但都已嚴重腐爛,難以辨識,甚至遭到動物啃食肢解。

根據《鏡報》,薇薇亞娜3日駕駛一輛灰色歐寶(Opel Corsa),在海岸公路的隧道裡與一輛麵包車發生擦撞,汽車爆胎。根據目擊者說法,她在事故後似乎「非常激動」,爬過公路旁的圍欄,離開現場。儘管大家對於喬爾是否同行說法不一,兩人卻就此失蹤。

薇薇亞娜的遺體8日在卡羅尼亞(Caronia)附近的林地被發現,距離遺棄車輛的地點並不遠,旁邊還有一座高壓電塔。但是,她的遺體「無法辨識」,經由婚戒才得以確定身分,手臂斷掉,還有動物咬過的痕跡。

Un volontario ha trovato resti umani in un punto poco distante al luogo in cui è stato trovato il corpo di Viviana Parisi: ora verranno eseguite le analisi del DNA per stabilire se si tratta del figlio, Gioele https://t.co/76KDSjcMe9