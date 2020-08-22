快訊／葉彥伯現身謝部長　宣布「停止所有精準篩檢計畫」

▲彰化衛生局長葉彥伯感謝陳時中部長的鼓勵。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化衛生局長葉彥伯昨日哽咽落淚，中央流行指揮中心指揮官陳時中今(22)日今天召開記者會表示「我相信他很努力也覺得很傷心，我還是鼓勵他要做對的事情啦」，葉彥伯下午5時許出面受訪，目前「精準篩檢已經全面暫停」，謝謝部長的鼓勵跟提醒，我想中央地方防疫一條心，對的事情我們都會全力以赴。

因為少年無症狀篩檢確診，引發全國關注，葉彥伯表示，目前疾管署已經有通知精篩要暫停，我們目前就依照疾管署的要求，但是我這邊也要說其實地方跟中央的防疫目標都是一致，就希望把台灣做好。

葉彥伯進一步指出，「我想所有的篩檢政策都要考慮這些偽陽性、偽陰性、醫療資源的運用，這些我們都能夠瞭解。彰化縣1500例精篩中就是這個少年被檢出陽性，這個個案就是大家所知道的美國少年後來也確診也住院治療。」。

葉彥伯強調，只是說每個地方根據自己在地的情況會有些不同的思考、處理，也會碰到不同的困難與問題，「我們都會跟中央充分做溝通，希望能夠全力來配合這些防疫政策，但是我相信中央一定是在這些相關因素層面去做完整的考慮，這點我們都能夠體會到也能夠瞭解到。」

至於遭到政風調查，也因為政風一條編，是經由政風主任去索取一些資料，相關過程葉彥伯也說不是很瞭解，「我沒有接到相關政風人員向我詢問什麼事情，但我知道政風主任有向相關科室調一些資料」，現在就以平常心靜待最後調查結果。

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