阿姨都不來洗頭了！疫情衝擊髮廊業績掉一半　他無奈問：紓困可放寬嗎

記者邱中岳／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，北市1家髮廊業績從原本每天都有8成的來客率，掉至剩下3至4成，整整損失一半之多，讓店家苦不堪言提出要求「拜託政府幫忙，給中小企業更多的紓困方案」，甚至希望能夠放寬申請條件。

從事美髮業3年多的業者阿寶，在北市蛋黃熱點的中山區開設髮廊，原本每天都有8成的來客率，但是因為疫情關係來客數瞬間銳減，業績掉了約5成之多，現在有時候還會出現2個設計師服務1個客人的窘境。

▲受到疫情衝擊北市髮廊業績掉5成，業者感嘆：洗頭阿姨都不來了。（圖／記者邱中岳翻攝）

疫情之前公司有7至8位的設計師，當時每個設計師都很忙，白天客人也都3至4位，甚至連平常來洗頭的阿姨都不來了，現在設計師也不到5位，希望政府能夠有新的紓困方案可以提供給民間企業做選擇。

阿寶表示，畢竟髮廊業跟民眾是近距離的服務，所以也有民眾會擔心所以不敢上門，現在有時候每個月收入都不夠開銷，只能自己補貼來用，雖然歡迎使用三倍券，但是也很少有客人願意來用消費券消費。

▲業者感嘆，門口貼了歡迎使用三倍券，但用的人還是很少。（圖／記者邱中岳翻攝）

設計師小語則表示，從髮廊開幕就來上班，之前髮廊生意算很好，還有客人會來候位，但遇到疫情狀況有相當大的影響，消費人數都變很少，收入也根本請不起助理，業績上也掉了很多，之前週末還有很多客人來，現在都空蕩蕩的。

小語也表示，像振興券的使用，是比較針對個人，他們可能都花在民生用品上比較多，要拿到髮廊消費實在很少，像自己有都將振興券儲值到超商，買每天的早餐或者飲料比較多。

越想越不對勁！OL 賺翻啦



二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

2賊闖民宅「偷電鑽、水龍頭」 屋主返家憂曝光...躲「廁所＋地下室」被揪出



正妹警壓制抓狂女帥爆！超狂背景曝光...從小跟刑警爸「衝現場」

