搞得霧沙沙！「PCR核酸、血清抗體」篩檢　葉彥伯一次說清楚

▲萬人血清抗體篩檢。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

此次彰化縣衛生局採檢爭議不是只有精準篩檢，其中還牽涉到PCR檢測跟血清抗體的檢測，引發網路論戰，這檢測不都是針對「新冠肺炎」為何需要2種採檢，彰化縣衛生局長葉彥伯今(22)日受訪時，再一次強調這兩個計畫都完全不同，現在很多民眾都將它們混淆成同一個案子，這是不對的。

葉彥伯也說。PCR就是驗那個鼻咽或喉嚨有沒有病毒，是在找病人有疑似的症狀，驗出病毒了，這個病毒就是他有感染到，有發病，然後他很可能這個病毒會有傳染性，這個就是在驗病毒，病毒的核酸檢測，這個就是我們現在在全國各縣市在防疫發現病人有疑似症狀，然後就去做採檢，採檢病毒核酸的檢驗。

血清抗體他比較是一個回溯去看從前2、3月的時候，有些人有發病，有些人沒有發病，他會留下抗體，這個抗體我們經過1百天、2百天後來做檢測，所以檢測的人都是健康的人。

目前PCR篩檢量能，彰化縣目前的病毒檢驗室有3間，每天的量能正常情況下大概可以150-200，現在每天採檢量大概維持十幾支的量能，看相關需要採檢如來到急診室或是醫生診斷發現需要採檢，大概每天在十支上下。





葉彥伯指出，所以血清抗體檢測是與發現病人是完全沒有關係的，他就是一個健康的人我們看他體內有沒有抗體，就跟我們打疫苗是一樣的，譬如說你打了疫苗之後，我想要知道你有沒有抗體，就抽血驗驗看，他嚴格來講就是一個回溯性針對健康的人，過了一段時間來看，他是不是跟打疫苗一樣有產生抗體，有保護效果，是回溯性的調查，與現在在防疫做的這些病毒核酸檢測是完全完全沒有關聯的。

葉彥伯同時強調，血清抗體是一個研究計畫，是台大公共衛生學院的合作計畫，我們協助他們配合來做調查，計畫的試劑是由台大公共衛生學院提供，執行上相關人力的配合，就是由衛生局這邊來協助；其次對於外傳「萬人病毒血清抗體篩檢」有千分之二陽性反應，將於25日(二)記者會完整說明，到時候的結果，說不定還能印證指揮中心防疫政策的成功。

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