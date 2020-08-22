政風調查後他「順時中」了！回應多做那一點　葉彥伯：全力配合中央

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局因為採檢無症狀少年確診個案，遭政風調查，今(22)日局長葉彥伯也出面受訪表示，中央今天已經說明的很詳細，我想這是新興傳染病，不管要做怎樣的防疫政策，未來會全力配合中央做防疫的整合，目前精準篩檢暫停，至於被政風調查，則是以平常心看待，大家都是一個團隊，一起努力把防疫做好。

▲彰化衛生局長葉彥伯出面受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

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陳時中今（22）日記者會準備許多手板進行入境普篩迷思解析，他以1月至今國內入境人數25萬人及國際盛行率0.2%進行推算，如果入境者在機場普篩，可能有12475名偽陽性個案，沒有生病但因為檢驗誤差，造成醫療人力與資源浪費，「多做那一點，副作用很大」。

葉彥伯指出，指揮中心對於入境者篩檢的說明其實是很全面也很完整考量到全國性的一些層面及因素，我們跟大多數國人一樣都能夠體諒跟瞭解。

葉彥伯對此也說，所謂偽陽性就是驗出陰性，到中央判定為陰性，彰化花了400多萬，從1500人中驗出這一例，就成本效益來說，有科學考慮的複雜性，部長也有談到這病毒是不是有傳染性，這都要培養，這就是一個檢測結果，不管要如何做，做為防疫參考等等，都會全力配合中央。

葉彥伯也表示，指揮中心對於入境者的篩檢考量到各方面，也能體會與了解，之後相關的作為一定會跟中央保持密切的聯繫跟溝通，全力配合，我想這是新興的傳染病，全世界對病毒的理解一直在更新，就需要更多數據跟經驗累積。

至於會不會希望跟阿中部長一起出來開記者會代表中央地方防疫一條心這樣？化解大家的誤會？葉彥伯也說，這我沒辦法回答這問題。我想任何人大家攜手一起來做防疫，把防疫做到成功，不管是中央、地方、學者、官員、專家、醫護人員，我想大家都會很高興。

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