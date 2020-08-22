整合北北基路網！林佳龍擬召集白藍綠　開「四長會議」喬事

▲林佳龍今日視察基隆交通建設，與林右昌合體。（圖／翻攝自Facebook／林右昌）

記者李宜秦／台北報導

基隆輕軌與台鐵路廊競合引發討論，北捷汐止民生線計畫也連帶備受關注討論；近期台北、新北、基隆三市府，也不約而同地表達期盼交通部出面整合。據瞭解，交通部表示，將擔起出面整合北北基都會圈軌道路網建設的任務，也不排除由部長林佳龍邀三位市長召開「四長會議」，架構「白藍綠」的協調平台。

北北基及北宜間的交通建設長期受討論，知情人士指出，林佳龍上任交通部長後，除了推動高鐵延伸宜蘭，也曾為基隆輕軌與台北端銜接的問題，私下分別與台北市長柯文哲、基隆市長林右昌會面協調方案，日前才獲致將端點從南港展覽館站延伸至南港站、將南港打造為東區門戶的共識，涉及汐止民生線捷運的部分，林佳龍也曾與新北市長侯友宜商議。

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▲交通部擬推動台北－宜蘭高鐵建設。（圖／記者李宜秦攝）

然而，基隆輕軌日前因交通部鐵道局初步規劃方案，出現輕軌與台鐵原系統的路廊競爭問題，掀起基隆通勤族擔憂未來台鐵可能不進基隆的擔憂；此外，汐止民生線捷運與基隆輕軌、台鐵路廊的整體規劃，也連帶引發討論。

針對高鐵延伸宜蘭、基隆輕軌、汐止民生線、板南線延伸等相關軌道建設及台鐵路廊改善問題，台北市長柯文哲曾表示，需由交通部出來整合；基隆市林市長亦表達民汐線新北段應與基隆輕軌整合。新北市政府亦提出基隆輕軌新北汐止段、汐民線有介面競合問題，等待交通部整合最有效益的綜合方案。

▲針對高鐵延伸宜蘭、基隆輕軌、汐止民生線、板南線延伸等相關軌道建設及台鐵路廊改善問題，台北市長柯文哲曾表示，需由交通部出來整合。（圖／記者李宜秦攝）

對於北北基三市府的訴求，交通部官員透露，林佳龍已責成交通部，評估由中央出面，邀三位市長成立政策溝通平台，盤點整合北北基及北宜廊帶各項軌道系統計畫，與台北、新北及基隆市政府協商溝通，並以軌道路網最大綜效為目標，整合推動後續相關建設。

官員表示，建立跨縣市、跨黨派、跨中央地方的平台，實屬不易，但北北基整體路網亟待整合，包括高鐵、台鐵、捷運、輕軌、乃至國道系統，均須針對車流、物流及人流的需求及發展，進行具前瞻性且有助區域均衡發展的整理佈局，確保各建設能互補發揮綜效而非互斥，加上林佳龍與三位市長已磋商多時，有一定對話基礎，且交通部對各方案持開放態度，由交通部出面邀集平台，較有助健全路網規劃。

▲交通部將整合北北基路網。（圖／台鐵局提供）