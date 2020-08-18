等兩個月終於發了！台鐵「積欠3000萬加班費」　8/15全數補發

▲台鐵旅客人數眾多，台鐵人員業務繁重。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局加班費預算編列不足，二度積欠員工加班費，約上千名員工遲未拿到5、6月加班費，總額約3000萬元。台鐵局今（18）日表示，已於8月15日全部補發完畢。

台鐵局副局長馮輝昇5日表示，由於各單位都有編列加班費，部分單位仍有餘額，因此希望以「大水庫」概念，互相調配，只要交通部同意，局裡就會進行調整，他強調，有加班事實就會給錢，另台鐵局未來也會針對預算分配進行檢討，妥適處理此案。

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台鐵局表示，經陳報交通部並由企業工會協助溝通協調，業獲交通部支持以超支併決算方式辦理，積欠的加班費已於8月15日全部補發完畢。

▲每逢下班、週末，台鐵都會湧入大批旅客搭車。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵局表示，今年10月增補的2818名人力將全數到位，未來將推動四輪三班制，增加員工休息時間，調整工作排班，並加強人力控管，避免乘務人員借班值乘及不隨意調班增加勞動強度等情事發生。

台鐵局指出，福利精進措施―生活津貼補助已核撥1,549位員工，申領總金額達3千8百多萬元，另已編列1.75億元預算，執行辦公空間及備勤宿舍改善，預計今年底前可完成233處房舍改善。