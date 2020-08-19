「搭高鐵住老爺」享優惠！住宿最殺打32折　加購高鐵票再打7折

▲搭高鐵住老爺有優惠。（圖／高鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

看準國旅商機，台灣高鐵公司與老爺酒店集團合作，推出「搭高鐵．住老爺」聯票，入住老爺酒店最低可享32折優惠，加購高鐵車票再打7折。優惠適用期間為9月1日起至10月31日止，不過中秋節、國慶日疏運期間不適用。

搭高鐵．住老爺專案共與11家飯店合作，包括台南老爺行旅、台中大毅老爺行旅、南港老爺行旅、宜蘭傳藝老爺行旅、知本老爺酒店、北投老爺酒店、台北老爺酒店、新竹老爺酒店、礁溪老爺酒店、老爺會館台北林森、老爺會館台北南西。

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高鐵公司指出，本優惠適用高鐵搭乘日期自9月1日起至10月31日止，除疏運期間（中秋節、國慶日）維持高鐵車票8折外，其餘不限時段均可適用7折優惠。

▲購買聯票入住老爺酒店最低下殺32折。（圖／高鐵提供）

另外，老爺各館還提供限時專屬優惠，如台中大毅老爺行旅除享住房優惠價67折起、3,488元外，再加贈兩張去程至台中站的高鐵車票、高鐵台中站至飯店來回接駁及自行車租借服務。

台東知本老爺酒店打5折起，三天兩夜雙人專案14,999元起，除能在館內享受早、中、晚餐外，再加贈高鐵左營站至飯店來回接駁，旅客可輕鬆出遊，再享交通接駁的超值優惠。

▲本次專案適用於9-10月。（圖／高鐵提供）

礁溪老爺酒店則打55折起，有洋式標準套房一泊二食專案，平日雙人 10,340元起，含早、晚餐二客、醴泉酒吧飲品。30天前預訂享台北至礁溪來回免費接駁，再享房型升等優惠。



為響應政府安心旅遊補助，飯店聯票亦推出「安心旅遊加碼贈」活動，9至10月活動期間，高鐵會員TGo每筆訂單將再加贈365點，適用於全新推出的高鐵會員TGo「點數365」平台上兌換商品。