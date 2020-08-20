台鐵又出包！採購案遭爆「包給自家人」　急澄清：送政風處調查

▲台鐵觀光列車設計曾遭外界批評。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵去年推出觀光列車，然而因設計遭外界批評是「中華民國美學」，為一雪前恥，台鐵成立「美學設計諮詢審議小組」，卻被媒體爆料小組委員不只擔任採購案評選委員，還是得標廠商或下包商，引發爭議。台鐵局今日表示，一切依法辦理，也已要求政風室調查。

台鐵局表示，局內所有採購案件，包括簽辦招標文件、遴選評審委員、公開招標及辦理評選等各項程序，均依政府採購法相關規定辦理，並無不法，經得起各界檢驗。為求慎重，本局張政源局長也已要求政風室進行了解調查。

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台鐵局於108年4月成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，邀集業界相關具代表性的委員加入，以無給職方式協助本局將美學設計概念導入整體規劃，各業務單位於簽辦採購案之專家學者遴選時，亦會視個案所需之專業領域，依規定程序納入名單考量。

▲台鐵美學小組負責設計觀光列車。（圖／記者陳崑福翻攝）

台鐵局表示，依據政府採購法規定，本局依契約要求得標廠商履約，但並未約束或要求得標廠商之合作團隊，一切均依契約要求工作成果。

本案得標廠商-春露行銷有限公司委託外部合作單位進行鐵人誌影片拍攝，該公司委由樂圖公司魏平昇導演為攝影團隊共同合作，相關執行規劃已於年度計畫中提出，經過本局審核後，依照專案進度執行。

其中，李彥旻導演為台鐵美學小組影像方面的顧問，協助台鐵確保本案所產出影像的品質。台鐵局嚴正澄清聲明，有關媒體報導本案春露得標下包給小組成員，並非事實。

台鐵局表示，鐵人誌系列目前已發布4支影片，其中「漫漫平溪線」觸及數已突破百萬、「莎悠蔓的紅旗子」亦達90萬觸及人數，除了在本局兩個粉絲專頁多獲好評之外，相關影片亦獲聯合報、udn.com聯合新聞網、Home Run Taiwan、即新聞、台灣達人秀、達人秀新聞、快點TV、挖新鮮、新聞龍捲風、中時即影音、必Po TV、中時新聞網、三立iNEWS、三立新聞、哇趣watch、未來城市FutureCity、ET Fashion、ETtoday姊妹雲、風傳媒等媒體詢問並轉載至臉書粉專、Youtube以及IG等合作媒體平台，確實達到正面宣傳效益。