趁暑假玩遍全台！學生族「花900元爽搭火車」　衝富岡賞蒸汽火車王

▲富岡鐵道藝術節蒸汽火車之王。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局與桃園市政府合作，舉辦首屆「2020富岡鐵道藝術節」，重現蒸汽國王「DT668」蒸汽火車的風采，民眾還可參訪褔岡基地，活動倒數兩日，明（23）日將閉幕。另外，台鐵也推出環島青旅行，青年學子可以900元購票，暑假間可無限搭乘指定車種火車。

台鐵局長張政源表示，富岡是具有歷史文化、客家風采與鐵道元素的小鎮，也是來到桃園不容錯過的鐵道旅遊景點。富岡車站每日上、下行各有59列區間車運行，班次密集，「搭火車遊富岡」是民眾最好選擇。

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張政源表示，台鐵推出「環島青旅行」，青年學子只要購入一張900元台幣的 TR-Summer Pass10日券，就可在9月15日前持券搭乘不限區間、搭乘次數，不佔座位的台鐵各級列車(普悠瑪、太魯閣等除外)，趁機藉此玩遍整個桃園市。

▲學子購買青旅行套票，就可無限次在暑假期間搭乘指定車種的火車。（圖／台鐵局提供）

台鐵局與桃園市府合作舉辦2020富岡鐵道藝術節，活動於8月14日至23日在桃園富岡小鎮登場，活動只剩兩天，範圍涵蓋富岡站至三連陂、伯公岡公園、富岡運動公園，延伸至臺鐵富岡基地。

張政源表示，富岡是一個別具重大意義的地方，自民國18年富岡車站前身「伯公岡站」設立後，因為交通便利，帶動站前區域成為繁華地段，而民國102年啟用的臺鐵富岡基地，佔地52公頃，除了是亞洲最大的機廠，也是亞洲最大的「火車醫院」。富岡可說是全台與鐵道生活文化最密不可分的地方。

▲富岡鐵道藝術節倒數兩天結束。（圖／台鐵局提供）

鐵道藝術節重現蒸汽國王「DT668」的風采，DT668為民國30年由日本川崎車輛株式會社製造的蒸汽機車，重車噸數(引擎+煤水車)為124.46公噸，汽缸牽引力達17,000公斤，設計時速85Km/hr，是台鐵最大型牽引力及噸位最重之車型，所以被稱為「蒸汽火車之王」。

首屆「2020富岡鐵道藝術節」以「夕陽•鐵道•藝術•巧遇無限浪漫」貫穿主題，利用當地傳承歷史特色結合多元鐵道元素，經由各方藝術家與特色節目，為富岡車站及周邊打造藝文地標，亦使臺鐵局鐵道意象走出交通運輸外的鐵道文化意涵。