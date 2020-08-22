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「台灣在戰爭邊緣」遭蔡政府駁斥　馬英九：代表打到要害

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▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前總統馬英九22日出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

中央社訊

前總統馬英九今天指總統蔡英文的錯誤政策，把國家推到戰爭邊緣，遭到總統府、行政院駁斥；馬英九下午回應說，政府從來沒有這麼努力過，「代表我們打到要害了」，但他強調，這是就事論事。

馬英九今天上午在「國家不安全研討會」表示，反對中共不放棄武力攻台，但同樣無法接受蔡英文總統選擇錯誤的國家路線，將國家推到戰爭邊緣；他說，蔡總統不願接受九二共識，「聯美抗陸」使得台灣捲入大國鬥爭。

馬英九此言一出後，總統府發言人黃重諺回應，此說法不但悖離國際現實，身為卸任元首，竟然把國民擁有自由民主視為對北京的挑釁，更是令人高度遺憾；行政院發言人丁怡銘也表示，身為前國家元首，為了推銷自己想像中的「九二共識」，竟不斷和中國政府唱和，一起用戰爭威脅台灣人民，令人感到納悶。

馬英九下午主持這場研討會的圓桌會議時表示，府院黨同時回應他，從來沒有那麼努力過，「代表我們打到要害了」，他覺得這是好事情，歡迎批判，隱瞞的議題就能重見天日；他也說，自己沒有黨派意識，是就事論事。

馬英九還說，台海會不會發生戰爭，誰也不知道，今天舉辦論壇不是要唱衰台灣，是要料敵從寬、超前部署。

▲馬英九、吳敦義上午出席「國家不安全研討會」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者羅婉庭攝）

研討會下午的開放提問階段，有民眾詢問馬英九，共產黨有許多背信忘義紀錄，與共產黨「和談」是否有遭欺騙的可能性。

對此，馬英九回應說，共產黨說話不一定可靠，但是不是一定不可靠，要看實際上的表現，比如台灣與大陸簽署23項協議，大家都規矩遵守；他不認為常說謊的人就不會說真話，那要看用什麼態度去對待。

馬英九表示，他要證明給祖先看，他不會讓台海發生戰事，這才是做總統該做的，打一仗能有什麼好處；他強調，台灣是不畏戰、不求戰，但要避戰。

此外，對於府院黨的批評，馬英九基金會執行長蕭旭岑回應說，少來義和團那套，當家的卻鬧事，根本不在意國人的身家安全；任何不顧國人安全的政府，就是出賣台灣利益的政府。

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