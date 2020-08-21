▲ 新北健康三寶「甘藷」如何挑怎麼煮，型男百大青農陳忠慶報你知。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

大家最期待的新北健康三寶「甘藷」的產季來臨囉！每年8、9月份為新北市甘藷的產季，除了甘藷塊根有足夠時間可以生長外，甘藷成熟度也更佳，加上新北甘藷種植在緊鄰大屯山的北海岸，除了有陽明山系清泉灌溉，還有富含礦物質的火山黑壤土，以及北海岸帶有鹽度的海風吹襲，優質水源與肥沃土壤，加上特殊環境的孕育，造就新北甘藷特別綿密細膩的口感，甜度也特別高。

如何挑選甘藷也是一門學問，農業局特別邀請金山百大青農陳忠慶為市民朋友講解如何挑選美味甘藷。陳忠慶表示，甘藷要挑表面光滑，表面光滑表示甘藷十分新鮮，若表皮有皺褶，甚至龜裂或有傷痕，代表甘藷已經在攤位上放置一段時間或是有蟲蛀咬，要盡量避免挑選，另外若發現甘藷表面有黑色污漬別太擔心，這是甘藷自然滲漏出的汁液，因沾上泥土以及氧化作用而變成黑色，這樣的甘藷反而更好吃。

▲ 金山百大青農陳忠慶（左）與家人。

陳忠慶還表示，金山地區主要種植臺農66號紅心甘藷，特色為口感緊實、甜度、水分高，適合製成甘藷圓，用紅心甘藷製成的甘藷圓口感Q彈，甘藷味十足；三芝地區主要種植臺農57號黃心甘藷，特色為口感綿密，適合製成烤甘藷，用黃心甘藷製成的烤甘藷富有甘藷香氣，口感鬆軟好吃。

此外，甘藷運用得宜也能做出功夫好菜，例如將雞湯內加入甘藷做成的甘藷雞湯，甘藷的甜味經過熬煮滲入雞湯，能更加提出雞湯的鮮甜，讓雞湯風味更上層樓，且新北甘藷質地扎實，燉煮過程更不易散開，保證讓你輕鬆煮出一桌好菜！或是將甘藷製成甘藷圓，加入貢丸湯一起煮鹹甜滋味讓貢丸湯好喝不膩口；怕熱的朋友也可以製作甘藷牛奶冰沙，將冰塊、牛奶與甘藷混和打成泥狀，就是一道營養滿分的夏日飲品囉！

農業局長李玟表示，新北甘藷除了美味，營養價值更是一等一，甘藷不僅富有維生素C、E，也含有大量胡蘿蔔素，對眼睛十分有幫助；此外甘藷內更含大量膳食纖維，能促進腸道蠕動，是天然的優質食材。

「美麗最大的祕密」

▲ 甘藷田。

▲ 製作甘藷牛奶冰沙，將冰塊、牛奶與甘藷混和打成泥狀，就是一道營養滿分的夏日飲品。

▲ 甘藷表面有黑色污漬別太擔心，這是甘藷自然滲漏出的汁液，因沾上泥土以及氧化作用而變成黑色。

▲ 甘藷做成的甘藷雞湯，甘藷的甜味經過熬煮滲入雞湯。