49歲警所長值宿一晚後猝死留孤子！侯友宜不捨：因公死亡從寬從優撫卹

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局乾華派出所吳姓所長21日上午11時許在所內執勤內部管理，突然昏倒失去意識，經醫院搶救仍回天乏術，經院方醫師診治確認死因為心肌梗塞。新北市長侯友宜獲訊後，21日下午3時30分前往金山醫院探望，在分局長陳永昌陪同下慰問家屬。

▲ 金山乾華派出所長心肌梗塞猝死，侯友宜：從寬從優撫卹。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

侯友宜面色凝重表示，吳所長工作積極負責，21日於派出所內，不幸因公死亡，經院方醫師診治確認死因為心肌梗塞，新北市政府將全力的協助家屬處理後事，並因公死亡從寬從優撫卹，另外，尊重家屬將吳的遺體，運送到板橋安置，由警察機關全權負起喪事的責任。

吳家銘畢業於台灣警察專科學校第8期畢業，1991年從警至今，已婚育有1子，1996年12月調派金山警分局服務，表現優異，深獲各級長官讚許，2020年7月22日調任金山警分局乾華派出所巡佐兼所長，已在警界服務長達近30年。

▲ 新北市長侯友宜獲訊後，21日下午3時30分前往金山醫院探望，在分局長陳永昌陪同下慰問家屬。

據悉，吳家銘所長18、19日休假，20日晚上10時至12時值宿，21日上午11時許在所內執勤內部管理，在值班台後方為民服務區與同事講話，突然昏倒送醫搶救仍回天乏術。同事表示，平時也沒聽他說哪裡不舒服啊，整個很突然，真的很錯愕。

吳家銘所長，是同仁眼中的好同事、好長官，而平時對於大小案子都親力親為，待人親切，對工作認真、盡責的人，積極到所有案子都會親自了解。金山警分局長陳永昌表示，相當不捨，後續也會全力協助家屬治喪，遺憾警界痛失一個好人才、好夥伴。

據了解，金山警分局乾華派出所位置較偏遠的值宿派出所，包含所長在內編制5名警員，目前滿編，業務量較少，警員出勤排班都是由吳所長自行安排。金山警分局強調，應無過勞問題，至於昏倒事發原因，仍有待進一步調查釐清。

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▲ 吳家銘所長是同仁眼中的好同事、好長官，而平時對於大小案子都親力親為，待人親切，對工作認真。