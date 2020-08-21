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新北19歲女好心代駕！被拖進摩鐵侵犯　關鍵時刻「手機響了」

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（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲小琳好心代駕送男同事回家，不僅被拖進摩鐵猥褻，還險些被性侵...（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名邱姓男子今年1月參加公司尾牙，酒後拜託19歲女同事小琳（化名）代駕送他回家，結果途中竟換回自己開車，還直接開進摩鐵，將人拖下車逞慾。新北地檢署近日偵結，依強制猥褻罪起訴邱男。

今年1月5日晚間9點多，邱男參加完公司為牙，稱自己喝了很多酒，請小琳代駕載他回家。語畢，邱男給小琳外套塞了一個裝有5000元現金的紅包，隨後2人取車返家。

開到一半，邱男突然要求改回自己駕車，還用手撫摸小琳胸部、下體，奪走手機，阻止女方求救和蒐證。事發至此，邱男索性將車開進摩鐵，意圖將人拖進房內侵犯。

▲▼旅館,飯店,摩鐵,燈。（示意圖／pixabay）

▲小琳激烈反抗、哭泣，加上手機狂響，讓邱男不得不停手。（示意圖／pixabay）

當下邱男色慾薰心，不斷搓揉小琳胸部及下體，但女方激烈抵抗，加上親友不斷來電，手機響不停，邱男只能悻悻然停手，並歸還手機，但仍威脅：「如果妳求救，我就馬上強姦妳！」

小琳強裝鎮定，接起電話報平安，但掛掉後不斷哭泣，這才讓邱男停止猥褻。當天凌晨，小琳順利脫身，立刻前往警局報案提告，強調絕不原諒，但邱男到案後頻頻裝傻，否認犯行。

由於小琳友人指電話中有聽到哭泣聲，加上小琳母親證稱雙方曾三度調解。檢方有鑑邱男當時默認犯行，賠償80萬元，還不斷傳訊向女方致歉，成為案件鐵證，因此不採信邱男辯詞，依強制猥褻罪起訴。

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