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獨／49歲警所長猝死留孤子　同事「怎麼會發生這種事」　侯友宜趕往慰問家屬

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▲ 新北金山所長執勤中昏迷 話講一半突倒地...送醫搶救未脫險。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局乾華派出所所長吳家銘21日上午11時許在所內執勤內部管理，在值班台後方為民服務區與同事聊天之際，突然昏倒失去意識，救護車將人送往金山醫院急救中，經醫院搶救仍回天乏術，初步研判為急性心因性疾病，確切死因待報請檢察官相驗釐清。同事聽到此噩耗都感到震驚，難過表示，他是好長官，怎麼會發生這種事，不敢置信？

吳家銘（49歲）畢業於台灣警察專科學校第8期畢業，1991年從警至今，已婚育有1子，1996年12月調派金山警分局服務，表現優異，深獲各級長官讚許，2020年7月22日調任金山警分局乾華派出所巡佐兼所長，已在警界服務長達近30年。

據悉，吳家銘所長18、19日休假，20日晚上10時至12時值宿，21日上午11時許在所內執勤內部管理，在值班台後方為民服務區與同事聊天，突然昏倒送醫搶救仍回天乏術。同事表示，平時也沒聽他說哪裡不舒服，整個很突然，真的很錯愕。

吳家銘所長，是同仁眼中的好同事、好長官，而平時對於大小案子都親力親為，待人親切，對工作認真、盡責的人，積極到所有案子都會親自了解。金山警分局長陳永昌表示，相當不捨，後續也會全力協助家屬治喪，遺憾警界痛失一個好人才、好夥伴。

新北市長侯友宜獲訊後，也將前往金山醫院探望進行慰問。

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