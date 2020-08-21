孽子37刀弒母斷頭判無罪　王婉諭籲司法院說明判決理由

▲桃園弒母案主嫌二審改判無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者林銘翰／台北報導

桃園梁姓男子吸毒後砍母37刀斷頭案，近日二審改判無罪，引起社會譁然。時代力量立委王婉諭21日表示，目前還無法看到判決書的內容，對於判決適用的法條與原因仍難以回應，但期待司法院能夠向社會大眾釋疑，清楚解釋判決作成的理由，是基於考量行為人哪些具體的案件脈絡、情節，所以才適用減輕或免除刑度的決定。

桃園一名梁姓男子涉砍下母親頭顱，將其從12樓住處拋下，二審20日認定其吸毒誘發急性精神病症，喪失辨識能力，改判無罪，並責付桃園巿衛生局。

對此，王婉諭21日下午表示，近日桃園弒母案的二審改判無罪，引起社會大眾的震驚與擔憂，但是目前並無法看到判決書的內容，對於判決適用的法條與原因，她對此難以回應。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）



王婉諭認為，社會大眾目前最在意的是，法院決定將行為人責付給衛生局，而非裁定監護處分的考量違和，無論是責付衛生局，或是裁定監護處分，這個人後續的處遇計畫又是是什麼。此外，在責付給衛生局之前，是否有先與衛政單位進行溝通，以及衛生局在沒有司法約束力的情況下，是否能夠順利執行他的處遇計畫。

王婉諭指出，在發生這樣的事件後，政府部門要做的首要任務，應該是減輕民眾的擔心與緊張，但她想問的是，行政院、司法院、法務部、衛福部等權責單位，是否有建立後續的橫向聯繫，共同討論涉及暴力犯罪的毒品施用者，以及有無合適的治療規劃，進而進行適切的監督。

王婉諭強調，這類的重大案件宣判，常使得不熟悉法律適用原因的民眾感到恐慌，或者加深對於司法的誤解，司法院雖然已發布新聞稿，但稍嫌簡略，恐怕還是無法讓社會大眾理解。



王婉諭期待，司法院能夠出面更完整地向社會大眾釋疑，解釋清楚判決作成的理由、是基於考量行為人哪些具體的案件脈絡、情節，所以才適用減輕或免除刑度的決定。



王婉諭也說，司法院應該向社會大眾解釋清楚，這個人被釋放後，後續行政機關有沒有建立橫向聯繫，涉及暴力犯罪的毒品施用者，後續應該進行哪些治療規劃及監督措施，將民眾的擔心與疑慮說明清楚，才能讓民眾不會因為資訊不清楚而陷於恐慌，甚至是再度對司法產生更多的不信任。

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