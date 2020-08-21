獨／37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯貼符咒　鄰居：很怕他回來

記者陳以昇、林昱萱／桃園報導

桃園梁姓男子狠砍母親37刀，甚至還將母親的頭顱斬斷後，從12樓丟下，而他一審原被判無期徒刑，但高院20日改判無罪，引發社會嘩然。另外，事發之後，該處大樓目前12樓的每戶門口、電梯、安全梯都貼上了符咒，而一名鄰居也表示，根本不敢讓小孩看新聞。

▲該處貼了許多符咒。（圖／記者陳以昇攝，下同）

梁男於2018年10月吸食安非他命後，與母親發生爭吵，竟然就持菜刀追砍母親37刀，接著還狠心將媽媽的頭顱斬斷，並將其從12樓住家往中庭丟下，讓外界感到相當震驚，而梁男一審遭判無期徒刑，未料案經上訴二審後，高院以「吸毒失去行為辨識能力」為由，改判他無罪。不過，由於梁男還曾犯下傷害罪，被判拘役55天，目前已經發監執行。

▲鄰居表示，很害怕他回來。

對此，該大樓鄰居向《ETtoday新聞雲》記者透露，「根本不敢讓小孩看新聞，小孩只知道有事情發生，但不知道詳細發生什麼，擔心小孩會害怕」而鄰居也表示，「非常害怕他（梁男）回來」。此外，一名黃姓鄰居也表示，事發之後有請法師作法會，但因為她跟死者認識，雖然已經過了2年，但偶爾還是會想起來，還是會覺得心神不寧。

據了解，事發的該戶目前無人居住，但包含同樓層在內的住家，門口都被貼上了符咒，而一名住在同棟的鄰居也表示，「雖然鬼月到了，但也沒有發生靈異事件，也不會害怕靈異事件，就算死者回來也不會覺得可怕，反而有時活人比鬼還可怕，非常害怕他會回來。」

▲梁男狠心弒母。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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