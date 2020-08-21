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獨／37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯貼符咒　鄰居：很怕他回來

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記者陳以昇、林昱萱／桃園報導

桃園梁姓男子狠砍母親37刀，甚至還將母親的頭顱斬斷後，從12樓丟下，而他一審原被判無期徒刑，但高院20日改判無罪，引發社會嘩然。另外，事發之後，該處大樓目前12樓的每戶門口、電梯、安全梯都貼上了符咒，而一名鄰居也表示，根本不敢讓小孩看新聞。

▲37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯都貼符咒　鄰居曝：很怕他回來。（圖／記者陳以昇攝）

▲該處貼了許多符咒。（圖／記者陳以昇攝，下同）

梁男於2018年10月吸食安非他命後，與母親發生爭吵，竟然就持菜刀追砍母親37刀，接著還狠心將媽媽的頭顱斬斷，並將其從12樓住家往中庭丟下，讓外界感到相當震驚，而梁男一審遭判無期徒刑，未料案經上訴二審後，高院以「吸毒失去行為辨識能力」為由，改判他無罪。不過，由於梁男還曾犯下傷害罪，被判拘役55天，目前已經發監執行。

▲37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯都貼符咒　鄰居曝：很怕他回來。（圖／記者陳以昇攝）

▲37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯都貼符咒　鄰居曝：很怕他回來。（圖／記者陳以昇攝）

▲鄰居表示，很害怕他回來。

對此，該大樓鄰居向《ETtoday新聞雲》記者透露，「根本不敢讓小孩看新聞，小孩只知道有事情發生，但不知道詳細發生什麼，擔心小孩會害怕」而鄰居也表示，「非常害怕他（梁男）回來」。此外，一名黃姓鄰居也表示，事發之後有請法師作法會，但因為她跟死者認識，雖然已經過了2年，但偶爾還是會想起來，還是會覺得心神不寧。

▲37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯都貼符咒　鄰居曝：很怕他回來。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，事發的該戶目前無人居住，但包含同樓層在內的住家，門口都被貼上了符咒，而一名住在同棟的鄰居也表示，「雖然鬼月到了，但也沒有發生靈異事件，也不會害怕靈異事件，就算死者回來也不會覺得可怕，反而有時活人比鬼還可怕，非常害怕他會回來。」

▲37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯都貼符咒　鄰居曝：很怕他回來。（圖／記者陳以昇攝）

▲37刀斬剁母頭丟下...逆子判無罪！12F門口、電梯都貼符咒　鄰居曝：很怕他回來。（圖／記者陳以昇攝）

▲台灣高院判處桃園男子梁崇銘弒母案逆轉改判無罪，20日下午由桃園市衛生局與警方人員陪同送往桃園療養院接受醫療評估。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲梁男狠心弒母。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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