　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

牙醫老公被割頸慘死+吸毒弒母砍頭無罪　遺孀哀嘆：常人才受法律約束...可悲

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 狠殺牙醫遭判無期徒刑 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中牙醫命案遺孀針對桃園子弒母案判無罪，要求盡速司法改革。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

桃園梁姓男子吸毒後砍母37刀斷頭案，二審改判無罪引發社會譁然，台中牙醫命案遺孀對此21日發文稱，「吸毒有罪否？殺人有罪否？吸毒+殺人確定無罪！」她擔心社會很快就看到吸毒者在街上亂砍，犯案後卻能脫罪，正常人「自衛」更可能觸法，實在可悲！她懇請政府趕快檢討配套措施，盡速司法改革！

台中賴姓男子持刀到妹妹工作牙醫診所行兇，造成1死2傷，牙醫師王冠中頸部被刺傷，送醫後宣告不治。賴男一二審都因為思覺失調症，判處無期徒刑，讓王妻及家屬不能接受。

王妻今天針對桃園梁男弒母案二審改判無罪，發表文章呼籲政府正視問題。以下文全文內容。

「這個判決對台灣治安衝擊有多大？我們擔心台灣社會很快就會看到吸毒的人在街上拿刀亂砍，揮舞，甚至只要可以証明自己犯錯時，行為無意識，台灣法律對犯案行為人的寬容無上限！.....但是我們正常人自衛的行為要很小心，恐怕會觸法！因為正常人受法律約束！我們必須奉公守法！説到這裡，突然覺得可悲。

為什麼我們的法官可以不食人間煙火，到底是法條有問題，還是法官素養有問題，為什麼他們不懂人民對台灣司法的期待！他們也是社會一份子，難道無法想像這樣的判決會對治安有多大影響？這樣的判決是否誏百姓信服？犯案人回歸社區是否造成社區人心惶惶？

真的懇請政府趕快檢討配套措施，司法可以不判死，但是要負責任，每一個判決要先保護大多數公民，若是沒有有配套措施，只會造成沒有必要的社會成本！鳳珠殷殷期盼政府高層重視，儘速司法改革！」

518元買到平價版海洋拉娜！

【更多新聞】

海派酒女慘被框出場凌辱！5渣男摩鐵逼跳艷舞+多人運動　12hrs不斷電

「外匯車殺手」台中再騙　誆賣AUDI得手32萬　判囚3年2月

獨／「鼎威」打蘋果維修領導品牌竟賣仿品　負責人判刑6月還要賠337萬

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
今年7個颱風遇台灣就轉彎　鄭明典曝2原因
快訊／熱帶低壓生成！最快明成「巴威」颱風　周末降雨熱區出爐
快訊／花30萬找人「鐵鎚教訓蔡阿嘎+二伯」　K哥一審下場出爐
獨／49歲金山所長值勤中猝死！獨留孤子..同事曝他生前狀況
快訊／陳其邁公布小內閣　完整名單曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太極門欠稅二拍…未繳保證金全數流標　2機關要求承受獲准

動力機械交通事故8個月2死26傷　中市警：連續1周加強取締

快訊／台南「引擎吊掛」下秒砸中工人頭部！他倒地爆血　命危搶救中

七夕前下樓簽收一朵玫瑰花…她剛轉頭被潑一身黃漆　疑前男友復合不成報復

健身時被偷5000元...他報復性「偷回來」！警靠「誘敵密碼」抓人

檢警海巡偵破3.7億假三倍券　蘇貞昌頒獎：可見跟台幣一樣好用

挨罵「掛中士的二兵」後慘成焦屍　父控3長官涉凌虐奪兒命...真相出爐

不被岳父看好的婚姻！他難過桃花卻想和正宮復合　飛車奪命情緣難再續

快訊／花30萬找人「鐵鎚教訓蔡阿嘎」…藏鏡人K哥遭判6月徒刑

快訊／台中正德醫院工人「右小腿到膝蓋」被工程車輾過！　失血過多送醫不治

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

太極門欠稅二拍…未繳保證金全數流標　2機關要求承受獲准

動力機械交通事故8個月2死26傷　中市警：連續1周加強取締

快訊／台南「引擎吊掛」下秒砸中工人頭部！他倒地爆血　命危搶救中

七夕前下樓簽收一朵玫瑰花…她剛轉頭被潑一身黃漆　疑前男友復合不成報復

健身時被偷5000元...他報復性「偷回來」！警靠「誘敵密碼」抓人

檢警海巡偵破3.7億假三倍券　蘇貞昌頒獎：可見跟台幣一樣好用

挨罵「掛中士的二兵」後慘成焦屍　父控3長官涉凌虐奪兒命...真相出爐

不被岳父看好的婚姻！他難過桃花卻想和正宮復合　飛車奪命情緣難再續

快訊／花30萬找人「鐵鎚教訓蔡阿嘎」…藏鏡人K哥遭判6月徒刑

快訊／台中正德醫院工人「右小腿到膝蓋」被工程車輾過！　失血過多送醫不治

自信可以被訓練！專家傳授「提升信心」11招　擺脫「被稱讚就渾身不自在」障礙

中國600人才招募站遍全球　陸外交部駁斥

回應北富銀授信弊案3不實爆料　富邦金總座韓蔚廷：感到遺憾

北市推食農教育「1有機蔬菜、1有機米」　213校16萬名學生受惠

太極門欠稅二拍…未繳保證金全數流標　2機關要求承受獲准

死前激烈掙扎！15馬匹遭「挖掉眼、耳」肢解虐殺...陳屍草原

退出AOA 3年⋯草娥終於簽約新公司！　代表是FNC創社元老

84歲貓奴跌倒躺浴室16小時　喵聽懂「叮鈴暗號」救了他

川普喊「11月前要生產疫苗」　FDA官員撂狠話：批准不安全疫苗就辭職！

動力機械交通事故8個月2死26傷　中市警：連續1周加強取締

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

社會熱門新聞

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

台南男女騎車追撞雙亡　警找到肇逃駕駛

即／金山副所長執勤突昏迷　送醫搶救中

夫開車吵架撞超市妻死　女方家痛曝原因

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

台南19歲男女騎車追撞雙亡　最後身影曝光

顧病夫30年　婦崩潰持鐵鎚打爆頭下場曝

父打死嬰冰屍3天　房客聽哭聲嚇慘

曾力勸女兒：這個人不要嫁！她搭上絕命飛車死在老公手下

花30萬找人教訓蔡阿嘎　K哥下場曝光

桃園弒母丟頭顱案無罪理由

愛上人妻…焦慮問：接受5分鐘男人嗎　他目睹擁吻崩潰

即／台中28歲小媽媽帶2子女尋短獲救

更多熱門

相關新聞

37刀斬剁母頭丟下　鄰居：真的非常怕

37刀斬剁母頭丟下　鄰居：真的非常怕

桃園梁姓男子狠砍母親37刀，甚至還將母親的頭顱斬斷後，從12樓丟下，而他一審原被判無期徒刑，但高院20日改判無罪，引發社會嘩然。另外，事發之後，該處大樓目前12樓的每戶門口、電梯、安全梯都貼上了符咒，而一名鄰居也表示，根本不敢讓小孩看新聞。

吸毒後殺人無罪　衛生局能處理？

吸毒後殺人無罪　衛生局能處理？

國民黨怒轟：弒母判無罪與社會期待落差極大

國民黨怒轟：弒母判無罪與社會期待落差極大

恐怖無罪判決！「黑道太子爺」出監再成金飾大盜

恐怖無罪判決！「黑道太子爺」出監再成金飾大盜

宜蘭逆子鐵鎚弒母　無期徒刑定讞

宜蘭逆子鐵鎚弒母　無期徒刑定讞

關鍵字：

吸毒殺人桃園無罪牙醫命案司改

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

張立東認了心動「想跟阿樂交往」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面