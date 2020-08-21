牙醫老公被割頸慘死+吸毒弒母砍頭無罪　遺孀哀嘆：常人才受法律約束...可悲

▲台中牙醫命案遺孀針對桃園子弒母案判無罪，要求盡速司法改革。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

桃園梁姓男子吸毒後砍母37刀斷頭案，二審改判無罪引發社會譁然，台中牙醫命案遺孀對此21日發文稱，「吸毒有罪否？殺人有罪否？吸毒+殺人確定無罪！」她擔心社會很快就看到吸毒者在街上亂砍，犯案後卻能脫罪，正常人「自衛」更可能觸法，實在可悲！她懇請政府趕快檢討配套措施，盡速司法改革！

台中賴姓男子持刀到妹妹工作牙醫診所行兇，造成1死2傷，牙醫師王冠中頸部被刺傷，送醫後宣告不治。賴男一二審都因為思覺失調症，判處無期徒刑，讓王妻及家屬不能接受。

王妻今天針對桃園梁男弒母案二審改判無罪，發表文章呼籲政府正視問題。以下文全文內容。

「這個判決對台灣治安衝擊有多大？我們擔心台灣社會很快就會看到吸毒的人在街上拿刀亂砍，揮舞，甚至只要可以証明自己犯錯時，行為無意識，台灣法律對犯案行為人的寬容無上限！.....但是我們正常人自衛的行為要很小心，恐怕會觸法！因為正常人受法律約束！我們必須奉公守法！説到這裡，突然覺得可悲。

為什麼我們的法官可以不食人間煙火，到底是法條有問題，還是法官素養有問題，為什麼他們不懂人民對台灣司法的期待！他們也是社會一份子，難道無法想像這樣的判決會對治安有多大影響？這樣的判決是否誏百姓信服？犯案人回歸社區是否造成社區人心惶惶？

真的懇請政府趕快檢討配套措施，司法可以不判死，但是要負責任，每一個判決要先保護大多數公民，若是沒有有配套措施，只會造成沒有必要的社會成本！鳳珠殷殷期盼政府高層重視，儘速司法改革！」

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