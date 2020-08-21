37刀狠砍母頭判無罪！　她怒：真心覺得可能法官也吸毒了

記者施怡妏／綜合報導

桃園市梁男37刀弒母剁頭丟中庭，二審逆轉無罪釋放，引發社會輿論，一名女網友怒，「現在法官這個職位，都是用雞腿還是牛排換來的嗎？」明明吸毒和殺人都是犯罪行為，為什麼當兩件事情加在一起，卻變成無罪，她傻眼直呼，「不能接受，真的是神扯！」

原PO在臉書「爆怨公社」憤怒發文，明明兩件都是犯罪的事情，為什麼吸毒殺人卻可以判無罪，「所以以後殺人之前都要記得吸毒？搞得毒品好像是護身符一樣」，這種危害社會的人，不應該判他無罪，「真心覺得可能法官也吸毒了，因為神智不清亂判。」

請繼續往下閱讀...

▲桃園逆子殺母剁頭顱丟中庭，二審逆轉無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

她在文中用「酒駕」以及「吸毒」做比較，既然知道吸毒會產生脫序行為，為何還要吸毒，知道喝酒開車會造成什麼後果，為何還要酒駕，「吸毒神智不清判無罪，那酒駕也是神智不清開車，是不是也要判無罪？」這兩件事情都會傷害到他人，只差在一個是吸毒，一個是喝酒，「賣毒有罪，賣酒無罪，但為何吸毒殺人卻是無罪！」

網友們看完後也紛紛打抱不平，「台灣吸毒殺人已經被法官合法化了」、「平日多看精神科，多吸一些」、「忽然覺得死亡筆記本的夜神月做了非常對的事」、「像極了恐龍」、「這是法官對負負得正的最新概念啊」、「叫我們這些為人父母的怎麼教小孩」、「社會會愈來愈亂不是沒原因的」。

▲梁男二審獲判無罪，還押時低頭不語。（圖／記者吳銘峯攝）

據了解，桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下。一審遭判無期徒刑，未料案經上訴二審後，高院以「吸毒失去行為辨識能力」為由，改判他無罪。不過，由於梁男還曾犯下傷害罪，被判拘役55天，目前已經發監執行。