乾隆七星劍插「麻豆龍喉」力破出皇帝傳說　神秘巧合連結陳水扁和馬英九

▲台南麻豆龍喉出皇帝傳說，出土馬匹骨駭，結果馬英九當選總統，「龍穴現馬」成鄉里傳說，馬骨駭目前收藏在倒風內海故事館。（圖／翻攝自倒風內海故事館臉書）

記者林悅／台南報導

台南麻豆區水堀頭，從清代乾隆年間就有「龍喉會出皇帝」傳說，2000年台南出身的前總統陳水扁當選，讓傳說不脛而走，2008年從水堀頭「龍喉穴」挖出一匹馬的骨骸，「龍穴現馬」與馬英九當選總統相輝映，更加深「龍喉會出皇帝」傳說。

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▲台南「麻豆龍喉出皇帝傳說」的龍穴鳳池地理，昔日是倒風內海麻豆港，目前列入市定考古遺址。

據了解，台南麻豆地區早年稱水堀頭的地方，有「龍喉穴」和「鳳池」兩處池水，龍喉穴是傳說會出皇帝的地方，鳳池則是古麻豆港，中研院考古研究認為是台灣唯一的古碼頭遺址。

相傳清朝乾隆年間，一位風水師發現，「龍喉穴」係風水寶地呈出天子之象，且當地栽種很多木棉花，木棉花盛開時外觀很像皇帝出巡時的「大涼傘」，「麻豆龍喉出皇帝」之說被上報朝廷，乾隆耽心皇權受威脅，指派風水師破壞該處地靈，將製糖石車放入鳳池中，還用巨石搭橋壓制龍喉，更在大量蓋燒窯廠「火燒巨龍」，最後用七星劍插入龍喉，徹底破壞風水地靈，傳說在該風水被破壞後麻豆商港逐漸淤積沒落。

直到1956年麻豆代天府五王千歲指示重啟「龍喉」，村民發動大規模開挖行動，竟真的挖出36顆石車及72顆大石頭、樟木等，泉水馬上湧現，清除後敗壞的地理逐漸興旺，2000年陳水扁當選總統，就有人說陳水扁的故鄉官田西庄葫蘆埤，與「龍喉」係同一龍脈，印證「麻豆龍喉出皇帝傳說」，更讓此一傳說不脛而走。

到了2008年中研院考古人員從水崛頭挖出馬匹骨骸，因當時正值總統大選，怕影響選情而不敢聲張，直到馬英九當選總統，「龍穴現馬」傳說才流出，而相關文物都收藏在台南麻豆的「倒風內海故事館」。

館方指出，在17世紀由荷蘭人繪製的老地圖中，倒風內海範圍包括現今台南市北門區、新營區、學甲區、佳里區、鹽水區、下營區、麻豆區一帶，內含四大港口：鹽水港（月津港）、鐵線橋港、茅港尾港、麻荳港。這裡曾是台灣對外貿易最重要的門戶之一，也是平埔西拉雅族的根據地。

近年來對於水堀頭遺址、麻豆社文物等的考掘、記錄，重塑此區域的自然生態與生活型態轉變歷程，是了解台灣早期人文歷史發展的重要項目。麻豆區水堀頭一帶所留下的一處三合土結構遺跡，於2002年被認定為數百年前的古港碼頭，附近的西寮過港貝塚與水堀頭遺址也陸續發掘出大批距今兩千年前的史前文化。2003年，前台南縣政府指定麻豆鎮「麻荳港水堀頭遺址」為縣定古蹟，並推動建設「蔴荳古港文化園區」，重現蔴荳古港的港區水域與碼頭貨棧場、古井、鳳池、龍喉遺跡、平埔族蔴荳社場景，並成立「倒風內海故事館」。

故事館融合漢人閩式建築的紅磚與平埔族式的竹管厝建築型態，斜面造形與牆面波紋，表現船隻出港或入港的意象。展區樓層規畫分別為：1樓為出土文物展示區及倒風內海情境體驗區、2樓為麻荳港傳說及考古典藏室、3樓為倒風內海故事區。來到蔴荳古港文化園區，可以深入了解倒風內海發展史、體認先民的歷史生活場景，歡迎民眾參觀，並聽取導覽員述說「麻豆龍喉出皇帝傳說」。

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