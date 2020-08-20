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快訊／台南19歲男女大雨騎車追撞雙亡　警找到肇逃曳引車駕駛！

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▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區台1線280公里南下路段20日下午4時發生1起死亡車禍，1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑遭後方1部機車撞上，19歲機車騎士黃姓男子頭部重創當場死亡，後載19歲許姓女子無呼吸心跳，送醫搶救仍傷重宣告不治，警方找到該部肇逃曳引車張姓司機，目前正調查釐清案情，並報請檢察官檢驗中。

▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心，20日下午4時1分許據報，台南市後壁區台1線路段發生車禍，有人受傷需救護，119馬上派出後壁、新營、白河消防分隊前往救援。據了解，黃姓男騎士為台南崑山科大學生，後載女子身份未明。

▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員到達現場，發現車禍發生地點在省道南下280公里，台南後壁區上茄苳段一處路口，當時正下大雨，初步調查係有部機車，不明原因追撞在該處停等紅燈的曳引車，強大的撞擊力，造成機車車身對折，車頭全毀，19歲黃姓機車騎士，頭顱破裂身體彎曲明顯死亡，無需送醫。另1名19歲許姓女子無呼吸心跳（ohca），由後壁分隊救護車送柳營奇美醫院搶救，惟傷重仍宣告不治身亡。但該部砂石車案發後卻駛離現場。

▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市後壁區台1線280公里南下路段，發生1輛曳引車在路口停等紅燈時，疑因天雨視線不良，遭後方1部機車撞上，造成機車騎士及乘客2人不幸身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警白河分局警方據報，前往現場管制交通，並勘查測繪蒐證，警方初步調查，死者黃男（宜蘭人）、許女（台南市人），並在案發後找到該部涉嫌肇逃的曳引車，請45歲張姓駕駛人到案協助調查釐清案情與肇責。警方初步調查研判疑機車天雨視線不佳，以致追撞前方停等紅燈之曳引車而肇事。全案目前除深入偵辦，並報請檢察官相驗中。

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