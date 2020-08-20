台南19歲男女騎車追撞雙亡！最後身影曝光...曳引車駕駛很震驚

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南市後壁區台1線20日下午4點多發生一起死亡車禍，當時一輛曳引車在路口停等紅燈，不料車斗疑遭後方雙載機車撞上，19歲黃姓男騎士頭部重創身亡，後座19歲許姓女子送醫後傷重不治。如今後方車輛行車紀錄器曝光，拍下2人最後身影，肇事砂石車駕駛到案也很震驚。

行車紀錄器可見，當時天候狀況不佳，黃男、許女共乘一輛機車，從鏡頭右方一路向前行駛，但不知為何撞上前方曳引車車斗，等到後車靠近時，機車零件已經散落一地。

台南市消防局20日下午4點1分接獲民眾報案，指台1線後壁上茄苳段南下280公里發生車禍，因此派遣後壁、白河及新營分隊到場救援。

不過，警消到場時，黃姓男大生被夾在機車座上，頭顱破裂、身體彎曲，明顯死亡，後座許女則倒臥在地，已無呼吸心跳，送醫後不治。

▲▼警消到場時，機車扭曲對折，現場零件散落一地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目擊者指出，砂石車停等紅燈，不久後起步離開。白河警方調閱監視器，當晚7點多將砂石車駕駛帶回派出所調查。45歲張姓司機供稱，當時下大雨，未察覺到車子有異狀，更不知道發生車禍，所以一綠燈就駕車離開，現在接到消息很震驚。

警方初步調查，研判是下雨天視線不佳，機車意外追撞前方曳引車釀禍，經查機車車籍來自宜蘭縣，19歲黃姓死者是台南崑山科大學生，後座許姓女子則是台南人，但詳細身分待進一步確認。

▲警消到場時，黃姓死者被夾在機車座內，已明顯死亡。（圖／記者林悅翻攝）

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