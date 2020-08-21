他直擊「小黃臨停港墘站」秒幫顧車！背後原因感人...網淚讚爆：都很棒

▲他發現有小黃臨停紅線。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名網友昨天下班後，在內湖港墘站發現有台計程車臨停紅線，原以為是撞見違規行為，沒想到竟是運將大哥發揮愛心，引導並陪同視障乘客搭乘手扶梯，於是他立刻上前幫忙顧車，就怕對方因為暖舉而吃上紅單。

男網友在爆怨公社娓娓道來，「下班時走到內湖港墘站，看到司機將車停在捷運站前，這時視障乘客下車，司機很貼心地提醒跟引導視障者一路上手扶梯，再搭手扶梯下樓，最後上車完成這趟載送。」

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▲原來運將是陪視障乘客上手扶梯。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到這一幕，男網友不禁感動，同時也決定幫司機大哥顧車，看有無檢舉達人或警察，「有時不知情的可能會覺得為什麼亂停車，實際上司機是在做一個愛心舉動。趁他離開前我雞婆搭訕，開口給司機一個鼓勵，因爲有你，讓身障人士更溫暖。」

滿滿洋蔥文感動不少人，網友們紛紛回應，「世界上還是有很多很多的暖心人，也希望壞人能一個一個減少」、「有你真好」、「祝暖心司機生意興隆」、「每個行業都有好人」、「你也很棒」、「感謝您的義行，在這檢舉紅衛兵時代，連做善事都要怕被檢舉」、「魔人會說違規就是違規，連下車放個屁都不行」、「台灣有你們會更好」。