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苗栗洗腎男「夜間當保全、白天開小黃」累翻　精神恍惚撞爛攤和路邊車

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記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉1名李姓男子（56歲），16日早上6時許，行經苗栗縣銅鑼鄉中正路時疑似精神不濟，衝撞騎樓內的攤販和波及隔壁停放的1輛小客車，所幸當時沒有人在騎樓，肇事駕駛也沒有受傷，至於詳細車禍原因，還待調查中。

▲監視器清楚拍到李男所駕駛的計程車，失控撞上騎樓內的攤販，又波及到隔壁的自小客車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲監視器清楚拍到李男所駕駛的計程車，失控撞上騎樓內的攤販，又波及到隔壁的自小客車。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，接獲民眾通報後前往現場處理，發現李男所駕駛的計程車，先是衝撞停在路邊騎樓的攤販，接著沿路推擠路邊的花盆，最後撞上隔壁騎樓下的小客車才停住；警方到場後李男已經自行下車，所幸騎樓內也沒有民眾，沒有造成人員的受傷。

▲李男先將放在騎樓內的攤販撞爛，再撞上隔壁的小客車，幸好自己沒有大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼李男先將放在騎樓內的攤販撞爛，再撞上隔壁的小客車，幸好自己沒有大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲李男先將放在騎樓內的攤販撞爛，再撞上隔壁的小客車，幸好自己沒有大礙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

李男向警方表示，自己目前在當保全，剛上完大夜班，下班要回家之前，準備去銅鑼街上買早餐給父親吃，計程車是以前在台北開的，因為回苗栗洗腎的關係，也已經沒在開計程車。經警方施以酒測後，酒測值為零；初步研判李男因為工作太累而導致精神恍惚而釀禍，至於詳細原因，還待警進一步釐清。

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