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小黃左轉撞機車！騎士「飛過整輛車」重摔落地　運將驚：他沒開燈

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▲▼男騎士受傷倒地。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲騎士受傷倒地。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市林口區16日凌晨3時許，一輛計程車從仁愛路一段左轉中興街時，與對向一輛直行機車發生碰撞，騎士當場噴飛，整個人翻過計程車車身重摔倒地，腿部骨折且全身擦挫傷，送醫急救後無生命危險。運將向警方表示，是因為對方未開車燈才會釀禍，經酒測已排除運將酒駕，騎士的酒測值及肇事原因有待警方後續調查釐清。

據了解，63歲的陳姓男子開著計程車，從仁愛路一段左轉中興街，同一時間對向有一輛機車直行而來，年約20歲的男騎士閃避不及，當場連人帶車猛力撞上計程車車頭，整個人越過整輛車後摔落在車尾，計程車擋風玻璃碎裂，車頭保險桿、引擎蓋都被撞爛；而機車車頭則嚴重損毀，幾乎成為廢鐵。

▲▼計程車左轉與機車碰撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼計程車左轉與機車碰撞。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車左轉與機車碰撞，雙方車頭嚴重毀損。（圖／記者游宗樺攝）

陳男表示，當時車輛準備左轉，這時機車高速騎過來，由於機車未開大燈且車速過快，所以左轉的時候沒有看到對方，才會直接左轉撞上去，騎士噴飛後倒地，有看到地面上留有血跡。

警消獲報到場，發現騎士左腿骨折、全身多處擦挫傷，立即替他包紮並送往林口長庚醫院急救。警方經對陳男酒測，已排除計程車駕駛酒駕，將派員到醫院了解車禍原因，並對騎士進行酒測釐清事故原因及肇事責任。

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