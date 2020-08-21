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「內輪差」死角變死神　大車安裝視野輔助系統可對抗

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▲屏東監理站與屏東縣遊覽車客運商業同業公會舉辦駕駛職能教育訓練，強調大型車裝設 行車視野輔助系統重要 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲駕駛職能教育訓練，強調大型車裝設行車視野輔助系統的重要性 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

大型車因為視線死角、轉彎內輪差，導致事故頻傳，屏東監理站與屏東縣遊覽車客運商業同業公會舉辦駕駛職能教育訓練，共有百餘位遊覽車司機參加，其中1位開了15年遊覽車的劉姓司機表示，裝設「行車視野輔助系統」後搭配原有照後鏡等間接視野裝置，可消除行車時視野死角，讓他開車才踏實。

▲屏東監理站與屏東縣遊覽車客運商業同業公會舉辦駕駛職能教育訓練，強調大型車裝設 行車視野輔助系統重要 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼遊覽車司機教育講習、行車視野輔助系統。

▲屏東監理站與屏東縣遊覽車客運商業同業公會舉辦駕駛職能教育訓練，強調大型車裝設 行車視野輔助系統重要 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東監理站與屏東縣遊覽車客運商業同業公會21日舉辦駕駛職能教育訓練，其中一堂課就規劃是行車視野輔助系統實車使用教育；講師透過影像表示：「三角錐這裡是車輛視野死角，從駕駛座透過後照鏡是看不到我放的三角錐，但透過行車視輔助系統的螢幕卻看得很清楚，如果那個三角錐是用路人，你們又不使用行車視野輔助系統，很容易發生事故。」

參與訓練的遊覽車劉姓司機說，他已開了15年的大型車，之前轉彎只能靠照後鏡等間接視野裝置看車側是否有機車或行人，但畢竟還是有死角，內心總是不踏實，自從車輛安裝了行車視野輔助系統，再加上原有照後鏡等間接視野裝置已可消除行車時視野死角，籲請還未裝設的同行，一定要趕快裝設，確保交通安全。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，2018年1月1日起新出廠大型車輛應設置行車視野輔助系統才能領牌，今年1月1日起已將該設備列為大型車定期檢驗項目，若未裝設將責令一個月內加裝覆驗合格，否則可吊扣牌照；他呼籲所有大型車輛駕駛人，車輛依法規裝了這個系統設備就要落實使用，才能保障用路人的安全。

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