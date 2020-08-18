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車子停巷口！小黃司機「冷氣下掏水管」隨地解放　被抓包回嘴：這邊方便啊

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO發現，有計程車司機多次在她家巷口便溺。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「台灣計程車司機素質」一直是民眾熱烈討論的話題，儘管部分車行會定時檢視自家員工，但還是有些司機會做出讓人無法恭維的舉動。一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說她要抱怨一位小黃司機，「常常車子一停，就在我家巷口尿尿！」請先生去反應，對方態度讓她更是傻眼，「請問你是犬嗎！？」

這位女網友文中表示，該名小黃司機常常車子一停，就在她家巷口「解放」，已經被她看到很多次，「這次終於被我拍到照片，真是有夠沒水準！」有了證據後，原PO就請先生去跟司機反應，「這位亂尿的先生還說『你怎麼知道？這邊比較方便啊！』。」路邊亂尿還理所當然的行為，讓原PO超傻眼「請問你是犬嗎！？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲司機表示「這邊比較方便」，讓人傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，其他網友也看呆，「你怎麼知道咧，我有眼睛看啊」、「貼一面大鏡子」、「路邊很多隨地尿尿的男生，很想跟他們說其實可以不用穿褲子了，邊走邊尿比較帥。」也有人狂嘆，「正常，捷運板橋府中站1號出口機車停車場的牆壁，早就已經是小黃司機的小便池」、「這個真的看多了，常在半夜走跳就知道計程車司機很多解決尿急都是在（巷仔內口）。」

就有網友建議原PO採取一些行動，「是慣犯，您可以在那個位置上方貼一張神明的圖像或照片，但請您貼之前用罐水沖一下」、「有車隊試試跟車隊檢舉？不然把這幾張照片放大列印成彩色的貼在牆上」、「錄影片給環保局好像可以檢舉」、「請里長去那裡貼一張『此處有監視器，隨地便溺者逕行檢舉』的告示」、「這個你打去車隊 跟客服講編號，他絕對會被關機， 比你po在這邊有用。」

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