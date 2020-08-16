退休媽出遊「被當免費司機」！長輩團上車就睡…私下中傷：她還會看人載

▲自己習慣開車出門，結果被當免費司機。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

好心開車載人被當理所當然，甚至被流言反咬一口！一名男子表示，媽媽退休後加入長輩LINE群組，大家偶爾會相約出遊，由於媽媽每次出門都會開車，有些人就提出搭順風車的請求，久而久之似乎就成為習慣，「過了一段時間後，就開始有流言，說我媽都只載特定某幾個人，其他人不載」，媽媽莫名被閒言閒語中傷，他看了實在很心疼。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，「有車是罪？開車的該死？」起初媽媽只是想說自己有開車，順便載其他一起出遊的人，結果有些人沒搭到車，就在背後嫌她會「看人載」，而且只要沒有準時出現當免費司機，就會被說「以前都會載，現在是不是不想載了。」

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▲長輩團上車就睡，到家就拍拍屁股走人。非當事人。（示意圖／記者黃可昀攝）



他耳聞這些流言後生氣地說，搭車的人沒有一次補貼過車油錢，甚至連一杯飲料都沒有請過，「我媽跟你們一樣在出遊，當你們司機，坐車的人不指路、不幫忙看路況，到了目的地就說妳們要先下車，也不幫忙找車位」，回程的時候甚至一群人在後座呼呼大睡，完全把媽媽當工具人，如今沒搭到或是被拒絕的人還反過來責怪媽媽，實在讓人難以嚥下這口氣。

網友紛紛替原PO媽媽打抱不平，「你太小看三姑六婆」、「不是啊，要載誰是開車的人決定的，干旁邊的人屁事」、「寧可一個人開車出去走走，也不要帶一群豬隊友」、「建議長輩退出族群，跟幾個比較上道的人聯絡出遊就可以了」、「自私是不分年齡的，有些長輩還會倚老賣老，看了真噁心！」