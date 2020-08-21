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游錫堃喊話立院提早開議　首次朝野協商討論修憲委員會

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▲▼游錫堃接見2020白俄羅斯綠十字國際藝術大賽得獎師生、游錫堃堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃（右）、民進黨立委管碧玲（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應朝野主張廢除考監兩院，民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行首場憲法改革公聽會，探討考試院的功能檢討與定位，與會的學者與朝野立委皆支持廢除考試院，國民黨團總召林為洲則呼籲立法院長游錫堃在儘速成立修憲委員會。對此，立法院長游錫堃21日表示，他希望立法院能提早至9月中旬開議，並在召集的第一次朝野協商中，提出何時成立修憲委員會的提議。

立法院新會期將於9月1日啟動，總統蔡英文曾提到，當前最重要的改革就是憲政改革，朝野有共識的18歲公民權、廢考監可優先推動，游錫堃日前也表示，立法院新會期開始將討論組成修憲委員會。

民進黨中央政策會與立法院黨團20日於立法院舉行「考試院功能檢討與定位」公聽會，與會的朝野立委皆支持廢除考試院，林為洲會後受訪時則呼籲，游錫堃應在下會期儘速成立修憲委員會。

▲▼民進黨團舉辦憲法改革公聽會—「考試院功能檢討與定位｣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團舉辦憲法改革公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃21日上午於立法院接見「2020白俄羅斯綠十字國際藝術大賽」得獎師生，游錫堃會前受訪時表示，過去常常都選在在9月下旬開議，希望這次可以提早至9月中旬，自己目前的構想就是希望早一點開。

游錫堃指出，在修憲的公民複決部分，大家都知道會配合2022年的縣市長選舉辦理，現在各黨團都已經有共識，如果能有充裕的時間討論，以及辦理研討會與公聽會讓修憲案更周延、健全，他相信過程會更好。

游錫堃認為，既然朝野黨團已有共識，要將公民複決合併縣市長選舉，「時間雖然很充裕，不過也要趕快開始」，他準備在開議後召集的第一次朝野協商中，提出何時成立修憲委員會的提議，希望以比較快的方式處理。

至於開議的確切時間，游錫堃則說，自己也還不知道是什麼時候，「我希望早一點大概是9月中旬，我們會將構想提到朝野協商」。

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