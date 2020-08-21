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「紓困3.0」預算卡關立院　游錫堃：盼提早至9月中旬開議

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▲▼游錫堃接見2020白俄羅斯綠十字國際藝術大賽得獎師生、游錫堃堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

因應新冠肺炎疫情，行政院會於7月23日拍板第二次追加特別預算案，擬追加法定預算上限2,100億元，民進黨立法院黨團原本預定在8月17日召啟動第二次臨時會，處理「紓困3.0」預算追加案，但在國民黨團高喊「反對」的狀況下，立法院決定留待9月開議後再行處理。對此，立法院長游錫堃21日表示，自己的構想是希望早一點開議，「我希望大概是9月中旬」。

行政院會於7月23日拍板第二次追加特別預算案，追加法定預算上限2,100億元，包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等，全數舉債支應。據透露，立法院新會期預計在9月1日接待捷克參院議長韋德齊（Miloš Vystrcil）參訪團完後啟立刻動，延宕的紓困3.0被視為優先法案，力拚10月以前通過。

游錫堃21日上午於立法院接見「2020白俄羅斯綠十字國際藝術大賽」得獎師生，游錫堃會前受訪時表示，過去常常都選在在9月下旬開議，希望這次可以提早至9月中旬，自己目前的構想就是希望早一點開。

▲▼游錫堃接見2020白俄羅斯綠十字國際藝術大賽得獎師生、游錫堃堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃接見2020白俄羅斯綠十字國際藝術大賽得獎師生。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，國民黨團總召林為洲21日受訪時也表示，新會期可能會在9月11日開議，建議可以再提早，不用等到9月下旬才處理紓困預算，屆時再縮減協商1個月的冷凍期和復議期，可望在9月底之前通過。

林為洲強調，先前國民黨團反對召開臨時會，是因認為臨時會太常態化，沒有經過公聽會、委員會，最後變成表決大戰，外部聲音進不來，難以實質討論，「國民黨沒有反對開定期會，甚至會建議趕快開，幹嘛要拖到9月11號。」

民進黨團書記長鍾佳濱則表示，台灣由於防疫得宜，受到的衝擊較少，內需市場的服務業與製造業，在紓困1.0執行後就逐漸回復，仍受到嚴重衝擊的產業大多是外銷市場的製造業，「紓困3.0之所以趕快籌編，就是看到他們的問題。」

針對企業界喊出「紓困4.0」，鍾佳濱則說，在情理上可以理解企業界在營運上可能遇到的嚴重性，但就國家產業平衡而言，「哪有2.0還在執行，行政機關已經籌備3.0，企業就喊到4.0」，企業界應該務實地提出訴求，明白指出哪裡不敷需求，行政機關才有辦法衡量。

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