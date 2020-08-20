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機械公會盼研擬國防生產條例　游錫堃：可比照半導體產業扶植

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▲▼游錫堃接見台灣機械工業同業公會理事長柯拔希 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希20日赴立法院拜會立法院長游錫堃，他建議政府應該全力協助機械產業度過此次難關，包括研擬「國防生產條例」，彈性整合國家與機械廠商資源和人力。游錫堃則表示，機械業確實對國家貢獻良多，也是目前業者較少西進的產業，政府可研議對機械產業的扶植比照半導體業辦理。

游錫堃20日上午在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院秘書處秘書處吳慧玲處長等人的陪同下，於立法院接見柯拔希一行等8人。

▲▼游錫堃接見台灣機械工業同業公會理事長柯拔希 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲游錫堃接見台灣機械工業同業公會理事長柯拔希。（圖／記者屠惠剛攝）

柯拔希表示，機械業是繼半導體和顯示器產業後，第3個達到兆元的產業，機械產業更是高科技產業的前導，實為工業之母。

柯拔希指出，各國無不利用關稅保護等政策，努力將機械技術和工廠留在本國，此次新冠肺炎疫情對國內機械產業衝擊甚鉅，建議政府應該全力協助機械產業度過此次難關，包括盡早開放國際商務人士來台、加速爭取與美、歐、瑞士、東協等國簽訂FTA，以及研擬「國防生產條例」，彈性整合國家與機械廠商資源和人力。

游錫堃表示，機械業確實對國家貢獻良多，也是目前業者較少西進的產業，政府或許可研議對機械產業的扶植比照半導體業辦理。

游錫堃也說，現在的立法院是完全民主化和開放的，人民也能參與立法、提出意見，讓法令更完備，他建議公會可以彙整業界的修法建議，主動提出修法意見由各委員提案，積極爭取各黨團支持，讓相關法令在立院順利完成修法。

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